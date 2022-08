Manchester City hizo oficial la contratación de Sergio Gómez

Entornointeligente.com /

Madrid.- El defensa español Sergio Gómez fichó como nuevo jugador del Manchester City, según anunció el club este martes a través de un comunicado.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️

Read more ⤵️

— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022 Gómez firmó para las próximas cuatro temporadas con el club mancuniano y lucirá el dorsal 21 que portó en su día la leyenda «cityzen», David Silva.

El joven jugador de 21 años llega procedente del RSC Anderlecht de la liga belga, donde fue reconocido como mejor jugador del año tras jugar 49 partidos aportar 7 goles con 15 asistencias.

Se trata de un refuerzo destacable por su polivalencia, ya que inició su carrera como centrocampista ofensivo, pero viene desempeñándose en el tiempo reciente como lateral zurdo , posición que Guardiola necesita fortalecer tras la venta del ucraniano Oleksandr Zinchenko al Arsenal.

«Estoy muy contento y orgulloso de unirme al Manchester City, es el mejor equipo de Inglaterra», declaró Gómez a los medios del equipo celeste al ser presentado.

Además, el futbolista catalán elogió a su compatriota Pep Guardiola, con quien comparte orígenes futbolísticos: «Con Guardiola tengo la oportunidad de aprender y evolucionar con el técnico más excepcional del mundo del fútbol».

«La cantidad de títulos que han ganado en los últimos años ha sido increíble y el estilo de juego de los equipos de Pep es uno de lo más apasionantes de Europa. Jugar y ser guiado por él va a ser algo muy especial» explicó sobre su nuevo club y entrenador.

Txiki Begiristáin, director de fútbol del Manchester City, quiso darle la bienvenida a su nuevo jugador: «Es un joven talento muy apasionante, y su crecimiento en las últimas temporadas ha sido impresionante. Es un defensa muy dotado y con un gran potencial».

Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, el jugador nacido en Badalona dejó la disciplina blaugrana en 2018 sin haber debutado con el primer equipo para probar fortuna en el Borussia Dortmund, donde apenas tuvo oportunidades.

Sin embargo, gracias a una cesión de dos años en el SD Huesca, con quienes además consiguió un ascenso a Primera División, Gómez relanzó su carrera y llamó la atención del Anderlecht.

En este caso, fue otra leyenda del City y técnico del Anderlecht, el exfutbolista Vincent Kompany, quien convenció al jugador de unirse al equipo belga.

«La llamada de Kompany fue la clave, tenía muchas ganas de que fuese allí, me transmitió la confianza que necesitaba» le explicó el español a EFE el verano pasado tras su fichaje.

Además, este movimiento le permitió seguir desarrollándose como lateral zurdo: «Acabé la temporada con Pacheta (antiguo entrenador) en el carril con el Huesca, les había gustado mucho. A mí me cuesta sobre todo defensivamente, pero Kompany me está ayudando mucho».

Durante su breve trayectoria, Gómez ganó con España dos Eurocopas (sub-17 y sub-19) en 2017 y 2019, respectivamente, y logró también un subcampeonato del mundo sub-17, anotando dos goles en la final frente a la campeona, Inglaterra (5-2).

En aquella ocasión Gómez fue el segundo mejor futbolista del torneo por detrás, curiosamente, del inglés Phil Foden, con quien compartirá ahora vestuario.

EFE

