Man Utd y Ajax llegan a un acuerdo por Lisandro Martínez

Entornointeligente.com /

Londres.- El Manchester United y Ajax de Ámsterdam anunciaron de manera conjunta este domingo el acuerdo alcanzado por el traspaso del jugador argentino Lisandro Martínez al cuadro de la Premier League por un monto 57 millones de euros más diez en variables.

Ajax and Manchester United reach agreement on Lisandro Martínez.

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2022 An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷 #MUFC || @LisandrMartinez

— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022 Mediante un comunicado de prensa, el conjunto de la Eredivisie expresó que el «Ajax y Manchester United han llegado a un acuerdo por el traspaso de Lisandro Martínez. El traspaso aún está sujeto a un reconocimiento médico y al acuerdo contractual de ambos clubes con el jugador».

El fichaje, valorado en 55 millones de libras esterlinas (55 millones de euros), incluye 8,5 millones de libras en bonus para su exequipo y 2,2 en pagos a los clubes que formaron a Martínez en Argentina.

Así pues el jugador que se desempeña como defensa central, y que también puede jugar en el lateral izquierdo, solo deberá realizarse los exámenes médicos y recibir el permiso de trabajo en el Reino Unido para enfundarse la elástica de los «Red Devils».

De esta manera, el Manchester United cumple con la tercera petición de Erik ten Hag para el mercado de fichajes luego de las incorporaciones de Tyrell Malacia y Christian Eriksen al equipo que hace vida en Old Trafford.

El nacido en Gualeguay, Argentina, disputó 120 cotejos oficiales con el cuadro neerlandés desde su llegada en 2019 proveniente de Defensa y Justicia del fútbol de su país por siete millones de euros. Durante este periplo logró anotar seis goles y repartir cinco asistencias para ser uno de los inamovibles de la defensa del Ajax. Asimismo, es internacional con su selección y ya ha disputado siete compromisos.

Su versatilidad en el campo fue una de las razones por las que ten Hag lo pidió para su nuevo proyecto en Inglaterra, pues conoce muy bien lo que puede aportarle Martínez luego de dirigirlo en la oncena de los Países Bajos.

EFE/Unión radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com