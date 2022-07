Manú, hombre y poeta

Entornointeligente.com /

Agustín Mendoza Villalba Ingeniero Civil, Licenciado en Letras

El poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, Manú, nació el 16 de julio de 1894 en Villarrica del Espíritu Santo y falleció el 8 de mayo de 1933. En el parto, en una inmolación de amor, sucumbió su madre Susana.

De pequeño ya oía de boca de la gente su nombre, pero con admiración lo llamaban con mayor frecuencia Ortiz Guerrero.

Niño aún, visité con mi hermano el atrayente parque Ykua Pytã de Villarrica en una mañana de verano; la aventura resultó una experiencia feliz en el lugar en que el mentado poeta paseaba su juvenil prestancia para alimentar la sensibilidad de su genio creador.

Me impresionaron el generoso verdor de los árboles enhiestos que regaban el suelo con su fresca sombra, el batel varado en el espejo de agua del tajamar y los brazos dispersos de los camineros internos. Cerca de la aguada, un surtidor de agua cristalina brotaba del fresco manantial como un don nacido de las entrañas de la roja tierra (Ykua Pytã); el soñador de estrellas aliviaba sus sed en esta fuente, a la que inmortalizó con versos de su famosa Surgente:

«Fluye, de la indiferente roca

la mansa surgente,

fluye con fuerza inocente,

fluye, fluye eternamente».

Dos características muy notables resaltan en la vida de Ortiz Guerrero: La parte humana propiamente dicha y el perfil de un singular poeta; como hombre estudió, amó, trabajó, disfrutó y sobrellevó sin desmayos las contrariedades que encontró en el camino; su nacimiento simboliza el génesis del sufrimiento que le preparaba la vida, pues el niño jamás tuvo la dicha de oír las ternuras de los labios de su madre Susana; como poeta y escritor es rutilante porque supo cultivar su talento innato para desentrañar los secretos de la poesía y traducirlos en versos, gracias a su extraordinaria sensibilidad y al dominio de las palabras.

Manú fue creciendo y aprendiendo en el entorno social de su amada Villarrica los valores culturales que nutrían y forjaban su pensamiento.

Acudía con frecuencia al Ykua Pytã junto al manantial perenne de la tierra bermeja y de las verdes frondas de las arboledas con vista al cerro Yvytyrusu; el escenario mágico de la naturaleza se sumaba así a la curiosidad innata y a la fina capacidad de percepción de Manú para alimentar su alma de poeta.

En pleno desarrollo de su personalidad y su cultura, emigra a Asunción donde se empeña en diseñar y descubrir nuevos horizontes en el trayecto luminoso de sus nobles ideales.

En el colegio resalta su temple de líder y es ponderado como declamador y trabajador incansable; así iba ganando fama y respeto como escritor en cierne y comenzaba a brillar con luz propia en el firmamento de los poetas.

Pocos años después, inicia la lucha más tenaz por su vida cuando da inicio a la lucha más tenaz en la batalla por la vida, cuando fue alertado de padecer el Mal de Hansen. Manú estaba destinado a sufrir y a luchar para sobrevivir.

Ortiz Guerrero concentraba en sí una poderosa fuente de energía, cuyos bornes se hallaban conectados, uno en la tierra y otro en el cielo: Como ser humano vivía profundamente la realidad humana y a la vez podía absorber del paraíso las inspiraciones sublimes para plasmar en sus poemas.

Manú sabía que la música también tenía el poder estético capaz de cautivar el sentimiento humano; fue entonces cuando el maestro del verbo descubrió al maestro de la música, José Asunción Flores. Poeta y músico se unieron y de esta simbiosis surgieron las más preciosas composiciones musicales llamadas guaranias que se instalaron en el gusto del pueblo.

El mal que le aquejaba iba arreciando con más fuerza contra su integridad física, pero el Guerrero nacido para el combate nunca dejó de combatir, pues su espíritu indómito se hallaba dispuesto a sobreponerse a la adversidad.

El poeta siguió su camino de dolor y de inspiración y dejó su legado para que las generaciones de hombres y mujeres sigan declamando los versos de sus poemas.

En India, guarania de Flores, Ortiz Guerrero destaca al Guairá, geografía de su nacimiento, y al cerro Yvytyrusu de imantado influjo:

«India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá (…). Collar de colmillos de tigres y pumas enjoya la musa de Yvytyrusu…».

Resulta admirable cómo un hombre tan enfermo y muy joven aún (falleció a los 38 años) haya podido regalarnos tan vasto y rico bagaje literario. Su producción poética en la lengua de Castilla es un verdadero Parnaso de sublime inspiración que lo catapultan como uno de los grandes de la literatura castellana.

Las guaranias escritas en guaraní, como Ne rendápe aju (Vengo junto a ti) y la celestial Panambi vera (Mariposa brillante) reflejan el apego a su lengua autóctona, que lo consagran como poeta bilingüe de prestigio. En efecto, Manuel Ortiz Guerrero ensalzó el Guaraní y prestigió el Castellano.

Jóvenes y adultos, músicos, estudiantes y labriegos cantan y seguirán cantando con deleite las emocionantes letras de tan cadenciosas guaranias.

Una escultura alegórica, cercana a la surgente del parque, evoca hoy al vate guaireño, ataviado de capa y sombrero, bajo las alas de una mariposa y el cordaje de un arpa. Ortiz Guerrero no se ha ido, se ha quedado para siempre.

Dejemos a las plantas de casuarina de la loma del Ykua Pytã llorar la pena de su ausencia física en las noches de tormentas.

Amigos, yo me resisto a rezar o a cantar un Réquiem en su honor; para ello no me inviten, por favor, porque el Réquiem se eleva por los muertos y él no ha muerto.

¡Manú vive, se ha eternizado en el alma de su pueblo!

*Agustín Mendoza Villalba es presidente del Centro Guaireño de Asunción.

