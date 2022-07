Mamá de Shakira aclara sus dichos sobre su deseo de reconciliación de su hija y Gerard Piqué

Entornointeligente.com /

Sorpresa generó el deseo de Nidia Ripoll , madre de Shakira , de que su hija se reconcilie con Gerard Pique. «Lógico que me gustaría que volvieran a estar juntos» , dijo a Europa Press, medio que logró hacerle unas preguntas.

Este miércoles, la mujer, mientras se dirigía a tomar un taxi, fue abordada nuevamente por la prensa y reafirmó sus dichos sobre una reconciliación entre Shakira y el jugador del Barcelona. «Sí, si eso es lo que ellos quieren. Lo que los haga feliz», dijo la madre de Shakira en un video que mostró el matutino » Hoy Día » .

Sobre si ella veía posible una reconciliación, respondió: «No sé. Faltan esos poderes. Esos todavía no los tengo».

Acto seguido, el periodista le consultó sobre si la colombiana y el español estaban hablando. «No tengo ni idea», respondió Nidia Ripoll, quien además aseguró que cree tener una buena relación con Gerard Pique pese al quiebre amoroso con su hija. «Creo que debo tenerla, pero tengo mucho tiempo que no hablo de él, yo con él. Sí yo creo que sí, porque nosotros no hemos peleado «, dijo.

Además, Nidia Ripoll se refirió a la posibilidad de que Shakira se lleve a sus hijos a vivir a EEUU. «Tampoco lo sé. Ni me lo ha dicho ni yo he preguntado ni se me ha ocurrido, pero preguntaré» , sentenció.

