Maluma habla sobre sus inicios para la revista Billboard

CARACAS.- El cantante colombiano oriundo de Medellín, Maluma , sorprendió a sus seguidores al protagonizar la portada de la revista Billbaord en su edición de septiembre, en la cual habló sobre los inicios de su carrera artística.

Mediante sus redes sociales el artista compartió las fotografías realizadas por el magazine, a la vez que se reseña en el reportaje los planes del intérprete con su sello disquero.

«Desde muy niño me ha gustado los negocios. Vendía sándwiches en mi colegio. Era muy loco porque yo nunca estudié en la universidad, pero me encantaba. Me encantaba salir a la calle a buscar mi dinero. Yo estaba en el sándwich business. Siempre era muy negociante, siempre trataba de buscar la manera de recoger dinero y volvía con ese dinero, iba y lo invertía en mi negocio nuevamente. Compraba más pan, más jamón, más queso, y empecé a crecer en el negocio en la industria del sándwich y en noveno fue cuando yo le empecé a dar plata a mi familia», reseña parte de la entrevista.

. @maluma the mogul: How he went from selling sandwiches to running an empire 👑

Read his Billboard cover story ahead of #BillboardLatinWeek : https://t.co/OKLJErAmBJ pic.twitter.com/UuPK5SDabv

— billboard (@billboard) September 15, 2022

