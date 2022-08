Maluma enciende las redes sociales con sexy foto en la piscina

Entornointeligente.com /

Este miércoles 24 de agosto, el cantante colombiano Maluma causó revuelo en las redes sociales tras publicar una foto en la piscina en toalla.

En ese sentido, el intérprete de Hawái expresó, a través de su cuenta en la red social Instagram: «Mi polvo eres tú».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

Fanáticos de Maluma en redes sociales Diferentes internautas no dudaron en halagar la figura del artista colombiano.

«ME ENCANTA LO DESATADO QUE ESTÁS GRACIAS POR BENDECIRNOS CON TREMENDA VISTA», fue uno de los comentarios.

maluma pls let me eat your ass pic.twitter.com/yNTM0oyQz0

— Aidanthereup's #1 stan (@leahsbuckethat) August 24, 2022

