Maltrato animal: más de 60 perros fueron decomisados en un criadero ilegal

El allanamiento se produjo el pasado jueves a raíz de varias denuncias tramitadas por los vecinos del establecimiento montado en un domicilio particular de la calle Maestra Rocha Mortacé al 2000 .

Informate más Rescataron a 55 perros que eran maltratados en un criadero ilegal en Caballito

La Asociación «Refugio Techo de Amor» , que participó del rescate de los animales, publicó en su cuenta de Instagram: «No podíamos creer en las condiciones que estos animales vivían, respirando, caminando y comiendo entre su mugre «.

«Esperamos que cada vez sea menos la gente que incentiva este negocio y que cada vez sean más quienes adoptan animales rescatados ; logramos llevarnos todos los animales que había en el lugar. Eran un total de 63 ( 61 perros y 2 loros ), sin contar a las hembras embarazadas «, detallaron.



La Asociación aclaró que, por el momento, los animales ( perros caniches y salchichas , en su mayoría) no pueden darse en adopción porque necesitan asistencia veterinaria , ya que tienen hongos, sarna, pulgas, garrapatas y parásitos .

A través de las redes sociales, la asociación solicita ayuda económica para cubrir los gastos de tratamientos veterinarios , poder alimentar a los animales y además otorgarles un lugar digno hasta que sean adoptados. Quienes deseen sumar su aporte pueden hacerlo a través de Mercado Pago :

CVU: 0000003100059940469499

Alias: TECHODEAMOR

