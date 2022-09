Entornointeligente.com /

MILANO, 08 SET – La Sala Operativa della Regione Lombardia è in costante contatto con i territori colpiti nella notte da temporali, raffiche di vento e grandinate. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, ricordando che «è tuttora in vigora lo stato di allerta e pertanto tutti i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione». La scorsa notte si sono registrati 183 millimetri di pioggia a Varese, 140 a Bergamo, 103 a Como, 98 a Sondrio, 92 a Leggo e 45 a Brescia. In provincia di Como, a Blevio, si segnalano allagamenti diffusi causati dall’esondazione del torrente Pertus con trasporto di materiale; disagi anche lungo la SP 583 Lariana. A Como, segnalate frane sulla strada comunale per Torno.

Disagi anche in provincia di Bergamo, dove sono segnalate frane a Taleggio e allagamenti a Rovere. A Lecco avviata la riapertura del raccordo Lecco Bellabio, mentre permane la chiusura della galleria San Martino per allagamento. Disagi registrati anche in provincia di Sondrio. «Nei territori della Valle Camonica interessati dagli eventi di fine luglio – conclude l’assessore – al momento non si sono registrate forti precipitazioni». Nessun danno infine segnalato su territorio lombardo a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta sulla parte veronese del lago di Garda. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

