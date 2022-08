Maltempo: in Liguria grandine rompe vetri auto, assalto officine

Entornointeligente.com /

(ANSA) – GENOVA, 19 AGO – Oltre mille auto con problemi di carrozzeria devastata dalla grandine e altrettante con parabrezza, lunotti e vetri laterali rotti. A Sestri Levante, uno dei centri del levante ligure colpiti ieri dalla forte ondata di maltempo, residenti e turisti hanno letteralmente preso d’assalto i centri di sostituzione vetri. Le maggiori preoccupazioni sono dei turisti, in particolare stranieri, che devono affrontare lunghi viaggi di ritorno con i vetri delle auto sfondati dalla grandine.

«Siamo di Piacenza – ha detto Danila Anelli – e siamo venuti qua in vacanza. La nostra auto si trovava nel parcheggio scoperto dell’hotel di Sestri ed è stata colpita dalla grandine. Volevamo almeno riparare i vetri per il ritorno ma nessun centro ligure aveva i pezzi di ricambio quindi siamo ricorsi a una chiusura provvisoria almeno per rientrare». I pochi centri specializzati aperti in questo periodo non sono in grado di fare fronte all’ enorme richiesta arrivata tra ieri e oggi. (ANSA).

