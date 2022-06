Maldivas: dónde es el paradisíaco destino que eligen los famosos para sus vacaciones

Entornointeligente.com /

La imagen en Instagram parece ser el paraíso perfecto. Aguas cristalinas, palmeras, edificios que se mimetizan con la naturaleza. Se trata de Maldivas , el país formado por más de 20 atolones que se componen de un archipiélago de 1.200 islas de coral, que eligen los famosos para ir de vacaciones. No en vano en 2020 fue declarado como uno de los mejores destinos del mundo en los World Travel Awards .

¿Dónde queda Maldivas? A 450 kilómetros de la India y al suroeste de Sri Lanka sobre el Océano Índico se ubica este país distribuido en 90.000 kilómetros cuadrados de pequeñísimas islas que son visitadas para disfrutar de su tranquilidad.

El delantero del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi junto a Wanda Nara y su familia fueron los más recientes visitantes. Llegaron a Fari Islands , un archipiélago de Maldivas en donde se encuentra uno de los hoteles más lujosos, el Ritz-Carlton. Allí los esperaban con una mesa llena de dulces y frutas frescas y un especial regalo de bienvenida: pastelería temática de fútbol y de cosméticos, para honrar las profesiones de Wanda y Mauro. Para estar cómodos durante su estadía, la pareja alquiló una de las villas del hotel, con playa y piscina privada. El lugar, con 400 metros cuadrados cubiertos en donde se emplazan dos habitaciones, dos baños, sala de estar, comedor y cocina tuvo a disposición un mayordomo durante las 24 horas del día, para asistirlos. El precio para hospedarse en estas comodidades es entre 4.000 y 6.800 dólares la noche.

Lugar al que fue la familia Icardi-Nara. Foto: Instagram/GDA-LANACION Lugar al que fue la familia Icardi-Nara. Foto: Instagram/GDA-LANACION Casi coinciden con el futbolista del FC Barcelona Ferrán Torres y, hija del entrenador español Luis Enrique, Sira Martínez que se alojaron también recientemente en Maldivas, pero en el lujoso resort de Soneva Fushi, ubicado en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO del Atolón Baa y una de las islas más grandes a las que se accede desde el Aeropuerto Internacional de Dharavandoo . Según la prensa española, la habitación en la que se habrían hospedad es la Sunrise Villa, de 585 metros cuadrados que ronda los 3.500 euros la noche según su página web.

Ferran Torres en Maldivas. Foto: Instagram Ferran Torres De las 1.200 islas que hay solo 200 están habitadas. Malé es la capital y se conecta con Hulhumalé, donde se encuentra el aeropuerto. Allí puede encontrarse una variada oferta hotelera a la que acceden todo tipo de bolsillos. Para hospedarse otra alternativa es recurrir a la casa de una persona local. En 2008, el Gobierno maldivo habilitó a los residentes a abrir las puertas de sus casas para poder beneficiarse de la principal industria del país. Muchas de estas opciones se encuentran precisamente en Malé o en Ari.

Mapa de Maldivas. Foto: Google Malé, donde habitan más de 100.000 personas, la tercera parte de la población total, es lugar de la Gran Mezquita del Viernes de Malé, una de mas más antiguas que se puede visitar.

Mezquita de Malé. Foto: Google Pero además de los destinos elegidos por los futbolistas, el atolón de Noonu , atolón Haa Dhaalu o atolón Shaviyani , el más grande del archipiélago y que integran 51 islas, son algunos de los otros destinos de turistas. Maafushi , Makunudu y Rasdhoo , también figuran dentro de los más recomendados y buscados por los turistas. El último por el buceo, una actividad que es más que destacada por todos los expertos por la riqueza animal a nivel de lo profundo del océano y por su colorido.

Para los amantes del buceo existe Drop Dive Maldives, la escuela instalada en las islas con reconocimiento cuyo fundador Jaime González Rivas dijo al diario La Vanguardia: «Yo he buceado en cerca de 40 países y sin ninguna duda pondría a Maldivas en el top 2 de los mejores sitios para hacerlo: buceamos todos los días con tiburones de diferentes especies, tortugas, peces napoleón gigantes, familias enteras de águilas de mar, mantarrayas gigantes, bancos de atunes que te tapan la luz y casi te dejan a oscuras bajo el agua… Es una locura».

Buceo en Maldivas. Foto: Pixabay El clima propicia estas actividades ya que es tropical y generalmente mantiene una temperatura por arriba de los 25 grados.

A saber, los maldivos profesan la religión musulmana por lo que los gestos de cariño en público no son bien vistos y el consumo de alcohol no se permite a no ser en los centros turísticos. En materia gastronómica si bien existe una fuerte influencia asiática con comidas muy condimentadas, se puede encontrar una oferta internacional que incluye pizza. Un aspecto que resaltan algunos turistas es que en algunos restaurantes suele encontrarse el menú para «locales» y el menú para «turistas» y no es mala idea mirar el primero por oferta y por precios.

Maldivas. Foto: Pixabay

