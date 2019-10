Anuel AA se reencontró con la madre de su hijo y así reaccionó Karol G

Entornointeligente.com /

Todos tienen un pasado, incluso una de las parejas más sólidas del género urbano como Anuel AA y Karol G . Resulta que el puertorriqueño tiene un hijo de 6 años que no lo ha visto mucho tiempo por problemas con su expareja, pero recientemente se reencontró con la madre de su hijo y así reaccionó la ‘bebecita’.

Anuel AA reveló en una entrevista que Karol G le ayudó para que el pueda llevarse bien con la expareja, Astrid Cuevas, y así volver a ver a su hijo que actualmente tiene seis años.

“Karol me ayudó a eso. Me dijo: ‘No puedes seguir con esto, tienes que llevar la fiesta en paz. Si no imagínate, tú molestas, ella también y le van a hacer daño al nene y no va a compartir mucho tiempo contigo”, contó Anuel AA .

A raíz de este avance familiar en la vida de Anuel, todos pudieron celebrar el cumpleaños de su hijo Pablo Anuel.

Anuel hace varios años con su expareja:

View this post on Instagram

Acontece que el hombre le da vuelta al mundo para buscar lo que le hace falta… Regresa a casa y ahí lo encuentra!!!!!!! LA FAMILIA ES PRIMERO!!!!!!! #RealHastaLaMuerte #HappyThanksGiving

A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel_2blea) on Nov 27, 2014 at 4:32pm PST

“Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo yo aquí con el después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas desiciones que tomé en la vida pero ya gracias a Dios todos esos errores se convirtieron en BENDICIONES”, escribió el reguetonero adjuntando una foto con su hijo y Karol G.

View this post on Instagram

Gracias a Dios pude celebrar el cumpleaños de mi hijo yo aquí con el después de 3 años perdiéndome sus cumpleaños por malas desiciones que tomé en la vida pero ya gracias a Dios todos esos errores se convirtieron en BENDICIONES!!!!!!!!!! FELIZ CUMPLEAÑOOOOOOSSS PABLITO!!!!!!!! 🎉🎊🎂❤️ ESTOS SON LOS MOMENTOS QUE DE VERDAD IMPORTAN EN LA VIDA!!!!!!!! 👪 ESTOS DOS ANGELITOS SON LAS PERSONAS QUE MÁS AMO EN ESTE MUNDO!!!!!!!!! 😃😃😃😜😜😜

A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel_2blea) on Jun 27, 2019 at 10:21am PDT

View this post on Instagram

El dinero no compra la felicidad!!!!!!!! 😃🤪

A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel_2blea) on Jan 17, 2019 at 11:30am PST

Ante eso, la’ bebecita’ no hizo más que aplaudir la decisión que tomó su pareja en llevar la fiesta en paz con la madre de su hijo. Karol G reaccionó de buena manera el que se haya podido reencontrar.

View this post on Instagram

Pablooooooooo TE AMOOOOOO!!!!!!!!!! ❤️👨‍👦

A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel_2blea) on Jun 8, 2019 at 12:59pm PDT

¿Será que Karol G también está pensando tener un hijo con Anuel AA, después de verlo en su forma paternal?

Las vidas de Carolina Giraldo y Emmanuel Gazmey -nombre real de los artistas- cambiaron radicalmente en el rodaje de Culpables, donde se conocieron. Poco después comenzaron su relación, que les ha llevado a formar una de las parejas más populares dentro de la industria latina.

View this post on Instagram

Sin ti soy un infeliz ☹️ 6 días más y ya por fin nos vemos otravez 😃😃😃😃😃😍😍😍😍😍😍😍 @karolg

A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel_2blea) on Oct 14, 2019 at 5:11pm PDT

