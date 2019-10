Mala Rodríguez: “Este año ha sido muy enriquecedor”

Entornointeligente.com /

Para Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 40 años), 2019 ha sido un año especialmente “enriquecedor”. Su percepción ha quedado confirmada este viernes, cuando ha sido galardonada por el Premio Nacional de Músicas Actuales , que entrega anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado le ha otorgado el reconocimiento “por ser pionera de un estilo como son las músicas urbanas que, desde su aparición hace dos décadas, se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular. Su aparición supuso una ruptura tanto por su música, como por su actitud y letras, en un mundo dominado por los hombres”.

Mala, cuyo nombre de pila es Ana María Rodríguez, estrenó a mediados de 2019 su más reciente sencillo: Aguante . El pasado 3 de octubre se presentó en su primer concierto acústico, que forma parte del proyecto Live @Aloft Hotels Homecoming Tour , una iniciativa de la cadena de Hoteles Aloft que busca vincular a artistas con sus lugares de origen. En una entrevista con EL PAÍS, la cantante jerezana reconoció la importancia que ha tenido Madrid para su carrera: “Mi primer álbum lo grabé en una casa aquí en el centro. Para mí, estar en esta ciudad significa recordar millones de momentos que he vivido”.

Aunque la capital ha sido importante para su carrera, siempre ha mantenido su influencia andaluza. “Cuando yo he empezado me decían que por qué mezclaba el rap con el flamenco. Yo soy andaluza, hablo así y rapeo con este compás. Es algo absolutamente natural. El punto es ser tú, y no más”, aseguró. Y al hablar de Andalucía y de sus raíces gitanas, la artista se ha declarado a favor de mantener la pureza de la música flamenca: “Es como el primer prensado del aceite, que sale algo supremamente puro. Luego se sigue prensando y se van sucediendo otros productos. Todos están bien, pero por favor, también hay que prestar atención al primero”.

La rapera niega que con sus más recientes sencillos esté explorando géneros musicales distintos al hip hop, estilo con en el que se consagró hace 20 años. Y explica: “Lo que he hecho es seguir explorando, pero dentro de unos parámetros que son lo que yo considero música urbana. No me he quedado simplemente en hacer lo mismo que hace Wu Tang Clan . Yo he seguido buscando, pero no siento que me he ido a otro género”.

Mala asegura que la prioridad en su carrera es la música. Ya después, cuando la completa, se dedica a preparar sus espectáculos. Y, mientras se agita el cabello, concluye: “Yo lo valoro todo, pero lo importante para mí es lo que estoy contando. Ya luego me peino”.

