Mala paga chucuchístico (video) Septiembre 3, 2022 por J.C Santo Domingo.- Un conductor de motocicleta destrozó con un machete los cristales de un vehículo, tras supuestamente el dueño no pagarle a una trabajadora sexual luego de solicitar sus servicios. En la fílmica se aprecia como el hombre de manera agresiva y a la vista de más personas rompe los cristales de un hombre que prefirió no bajar del vehículo.

