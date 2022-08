Mala com 25 kg de cocaína apreendida no aeroporto de Lisboa

Entornointeligente.com /

Mais de 25 quilogramas (kg) de cocaína transportados numa mala procedente de São Paulo, no Brasil, foram apreendidos no aeroporto de Lisboa, informa a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em comunicado divulgado esta sexta-feira.

A mala ostentava uma etiqueta falsa e continha 25,300 Kg de estupefaciente, tendo sido apreendida no domingo pela Alfândega do Aeroporto de Lisboa.

O produto apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes.

Subscrever A apreensão foi efetuada pela Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito das suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia.

