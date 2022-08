¿Mal o buen augurio? ¿Sabés qué significa soñar con víboras y serpientes?

Entornointeligente.com /

Al soñar con una serpiente , un animal tan sorprendente y al mismo tiempo enigmático, muchas personas necesitan «sacarse la duda» sobre el significado de este acontecimiento .

Desde el campo de la psicología, la interpretación de los sueños se analiza de forma personalizada y se vincula a distintos fenómenos según los recuerdos, vivencias y experiencias alojadas en el inconsciente del paciente.

Sin embargo, muchos encuentran tranquilidad en una búsqueda

rápida sobre el significado general de este animal en los sueños, sin necesidad de recurrir a un terapeuta o atravesar un proceso de psicoanálisis.

Según mitos, fábulas y leyendas, soñar con serpientes significa que algo malo ocurrirá: un engaño, una decepción laboral, conflictos con la pareja o seres queridos, entre otras desafortunadas situaciones. Pero, los mitos que vinculan a las serpientes con estos hechos son muy variados y encuentran su origen en distintas creencias.

¿Qué representan las serpientes o víboras? Existe una costumbre popular que asocia la pronunciación de la palabra «víbora» con un mal augurio para quienes la escuchan. En la cultura occidental, las serpientes siempre estuvieron vinculadas a algo temeroso, negativo, controlador y sigiloso. Es normal que al soñar con serpientes, una persona se despierte angustiada, preocupada o con miedo.

Las serpientes u ofidios son de los reptiles más depredadores del ecosistema. Su cuerpo está cubierto con escamas y su esqueleto es flexible, lo que les proporciona una gran movilidad de carácter silencioso. Su lengua característica es filosa en las puntas, y muchas son especies venenosas y pueden causar la muerte. Sus ojos también representan el misterio y en ocasiones pueden causar temor.

Foto: Pixabay Soñar con serpientes puede vincularse a un futuro negativo o mala suerte en el día por venir. Sin embargo, todo depende de la cultura y la perspectiva desde la que se encuadra el sueño. Espiritualmente las serpientes no tienen una connotación negativa. Por el contrario, son consideradas ágiles, despiertas e inteligentes.

La mirada negativa sobre las serpientes está muy presente en la Biblia, que la utiliza como símbolo para representar al diablo. La considera una de las especies más astutas creadas por Dios, pero la vincula con la fuerza más maligna del universo.

Según este libro, la serpiente que representa al diablo fue castigada por Dios y condenada a vivir «boca abajo», tragando polvo por el resto de sus días. Estas historias, sujetas a la libre creencia de las personas, son las que condicionan el curso y significado de sus sueños.

Foto: Pixabay Sueños más comunes y sus significados Según el portal Soñar.com, incluso la variedad de colores y tamaños de las serpientes en los sueños puede tener distintos significados:

Soñar con serpientes que persiguen y están siempre a punto de atrapar a alguien, tiene que ver con la incapacidad de poder hacer frente a una situación compleja de la vida que está causando preocupación o que necesita resolverse con urgencia para liberar tensiones.

Soñar con serpientes muy grandes , como las anacondas, representa el temor a resolver algo que parece imposible y que acosa los pensamientos todos los días. Pero, entre muchos aspectos negativos, hay uno positivo de lo que significa soñar con víboras grandes : «También puede revelar que te encuentras en un estado de calma frente a los cambios que vienen dándose en tu vida (…) Si luego de despertar de su sueño sientes una vibra positiva de cambio, renovación interna o incluso, de que estás creciendo como persona (…) has logrado fortalecerte a través de la experiencia», nos indica en sus brillantes significados de los sueños.

Soñar con serpientes verdes , según el portal psicologia-online.com, tiene un aspecto positivo: «Aunque parezca extraño, la psicología de los colores también tiene un importante papel en la interpretación de un sueño. Una serpiente verde es símbolo de cambio, de buena fortuna e incluso de maduración personal. Cuando un color se expresa en nuestros sueños a través del subconsciente, significa que está expresando un sentimiento oculto a través de una tonalidad en concreto».

Soñar con víboras negras significa que no le hacemos caso de la razón, es decir, que no actuamos guiados por un pensamiento lógico, sino que obramos bajo el mando lo emocional. Debido a este significado de color negro, y la representación fálica que suponen las serpientes , soñar con serpientes negras, puede interpretarse como la tentación de mantener una relación que no sería adecuada.

Para el portal Soñar.com, soñar con serpientes negras es «una señal de alerta la cual te revela que pronto harás frente a diversas situaciones de peligro. Una mala noticia está por llegar a tu vida», sentencia, aunque aclara, como todos los especialistas, que es importante siempre el contexto en el que se sueña y la actitud que toman los animales en nuestros sueños.

​

No debe olvidarse que: Los sueños son expresiones inconscientes de deseos, temores o represiones que se desarrollan en el plano consciente de la normalidad. Las asociaciones se producen según qué significado tiene cada símbolo, elemento, figura o experiencia en el registro mnémico (de la memoria) de las personas. Existen también quienes aseguran que soñar con serpientes simboliza algo positivo como buenos augurios, la resolución de una incógnita en particular que no se podía descubrir desde hace un tiempo, además de otros episodios alegres.

