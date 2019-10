Maju Mantilla: así reaccionó al escuchar la dura crítica de un cirujano hacia su esposo (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El esposo de Maju Mantilla , Gustavo Salcedo , también fue incluido en la lista de los canditatos al ‘Rostro más bello de la Televisión’. concurso que realiza ‘ En boca de todos ‘. Sin embargo, la exreina de belleza no imaginó la dura crítica que recibiría su esposo por parte del cirujano Ronny De Souza .

” Tiene la nariz un poquito ancha, los párpados un poco caídos y la punta de la nariz un poco caída. Ahora está con patas de gallo, no es un chiquillo, ya es un señor y tiene un poco de entradas también. Maju, son cosas que con los años nos pasan a todos “, comentó el cirujano ante la sorpresa de Maju Mantilla.

Como era de esperarse, la conductora de televisión no se quedó conforme con los comentarios y defendió a su esposo asegurando que es “guapo y bello”.

” Doctor, gracias, pero no he sacado una cita. Está todo en su sitio y muy bien ah, no necesita nada. Para mí está excelente, perfecto, por encima de los cien (puntos) “, expresó Maju Mantilla y señaló que su máquina está malograda.

Finalmente, el popular escáner de la belleza arrojó 93% para Gustavo Salcedo y este puntaje fue cuestionado por el cirujano, quien aseguró que “han sido bien generosos”.

