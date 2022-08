Entornointeligente.com /

Com as ondas de calor e as temperaturas extremas, que vão tornar-se cada vez mais frequentes, aumenta também o risco de se assistir a níveis mais elevados de excesso de mortalidade, fruto de uma população cada vez mais envelhecida e especialmente frágil a estes fenómenos. Por isso, dizem os especialistas, é fundamental que as políticas de saúde pública e os planos de contingência contemplem medidas que possam mitigar estes efeitos sobre os mais vulneráveis.

