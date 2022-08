Mais natalidade é igual a mais apoios?

Entornointeligente.com /

Já diz o povo, e não é à toa, que «a galinha da vizinha é melhor do que a minha». Embora haja quase sempre um fundo de verdade nos ditados populares, também «não há regra sem exceção».

Há métricas e fórmulas aplicadas a cada sociedade que permitem avaliar e qualificar o seu nível de vida, de progresso e bem-estar social. E no mundo dos números e da estatística é preciso manter presente que os há para todos os gostos e interpretações, isto é, permitem tudo e o seu contrário.

Feito o alerta anterior, também há dados empíricos e assuntos contra os quais não há argumentos que valham. Por exemplo, a licença de maternidade ou de parentalidade é um tema muito importante para o desenvolvimento das famílias e das sociedades.

Como fundamento da relevância do tópico acima descrito, relembrem-se as seguintes diretrizes: a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda como período mínimo de licença de maternidade as 16 semanas ou a diretiva das Trabalhadoras Grávidas exige que seja atribuído um mínimo de 14 semanas de licença de maternidade.

Dentro da União Europeia existem várias diferenças, como por exemplo: os pais eslovenos têm direito a 12 semanas pagas a 100%; na Suécia 480 dias são pagos a 80%; na Noruega são 49 as semanas de licença pagas a 100% ou 59 pagas a 80%, enquanto os pais Finlandeses gozam uma licença parcialmente paga. Facilmente se conclui que nem todos os europeus têm tamanhas regalias.

Antes de pensar em Portugal, olhe-se para o outro lado do Atlântico. Nos Estados Unidos desde 1993 que a maternidade é um assunto regulado por lei Federal, atribuindo 12 semanas de licença de maternidade às mães, desde que trabalhem em empresas com mais de 50 colaboradores. Nesse país a licença não dá direito a qualquer retribuição, ou seja, não é paga.

Apesar de autorizados a gozarem 12 semanas, por motivos de ordem financeira, em média as famílias americanas tiram cerca de 10 semanas (o pai por norma apenas 10 dias). Somente em 2020 alguns Estados passaram a pagar as licenças de maternidade, incluindo nas empresas com menos de 50 trabalhadores.

A nível nacional, e mesmo com apoio das duas alas do Congresso, os Estados Unidos são o único país da OCDE a não legislar a obrigatoriedade do pagamento da licença de maternidade. Face a esta ineficácia do governo federal, certos estados têm agido e adotaram medidas avulsas, diversificadas entre si, e que obrigam a esse pagamento dentro da sua jurisdição. Todavia, no cômputo dos 50 estados não chega a metade os que já o fizeram.

Dos factos analisados retira-se de imediato uma conclusão: nos Estados Unidos há menos apoio à maternidade do que na União Europeia.

Para emaranhar as perceções, acrescentam-se os dados de 2020 relativos à natalidade na Europa e nos Estados Unidos, cujas fontes são respetivamente o Eurostat e a NCHS: a média de filhos por casal na UE está nos 1,50 enquanto nos EUA o número é 1,64.

Mais uma e derradeira conclusão: com menos apoio há mais natalidade nos EUA. Porquê? Estou certo que os excelentes sociólogos e estudiosos que habitam o nosso país e outros países pela Europa fora conseguirão perceber as razões. Olhar para quem é pior é sempre mais fácil, nivelar por cima, regra geral, traz mais desafios e maiores recompensas.

