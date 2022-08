Entornointeligente.com /

Nos últimos anos, a solução em cima da mesa para a velhinha estação de Coimbra B passava por um projecto de renovação. No entanto, um recente contrato da Infra-estruturas de Portugal (IP) sinaliza uma mudança de direcção e o futuro da estação ferroviária mais utilizada de Coimbra passa agora por uma estação intermodal, com a articulação com os comboios de alta velocidade .

