Mais do que um amor de Verão: Vodafone Paredes de Coura está de volta

Entornointeligente.com /

A partir de 16 de Agosto, o ritmo acelera e coração bate mais forte. Volta «aquele» duradouro amor de Agosto, o que floresce junto às tranquilas águas do rio Coura. É o regresso mais aguardado, o regresso ao «Couraíso». O Vodafone Paredes de Coura é «sã convivência entre pessoas, música e natureza» – quem o diz é João Carvalho, director do festival. Parece suspeito falar com um dos jovens que, há 30 anos, quis fazer algo para animar a vila e que hoje mantém o mesmo espírito. «Na contratação [das bandas], parecemos miúdos numa loja de guloseimas», confessa, entusiasmado. Na construção do festival, a atenção aos pormenores é comparável à decoração de uma casa – há sempre um detalhe para acrescentar e João Carvalho acredita que este será «o festival mais bonito de sempre», com mais zonas de descanso, mais conforto e mais pormenores.

O festival Vodafone Paredes de Coura é sã convivência entre pessoas, música e natureza» João Carvalho, fundador do Vodafone Paredes de Coura e Director da Ritmos Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Diz-se que «Coura é amor» e é bem verdade: percebe-se pelas histórias e pela ternura com que são recordadas. Sente-se nos abraços, nos sorrisos e nas lágrimas de emoção. Ouve-se no refrão cantado em uníssono e nas vozes roucas nas manhãs seguintes. O que é certo é que o tal amor nasceu no grupo de amigos de João, sócios-fundadores do festival e da Ritmos, a empresa que criaram na altura e que continuam a manter. Desde aí, passaram-se quase 30 anos. Mas, os mesmos «putos» que não tinham bem noção do que os esperava quando decidiram organizar uns concertos para se divertirem e agitarem a vila, continuam a divertir-se da mesma forma. João Carvalho faz questão de ver os concertos e há alguns que «não vai perder por nada», confessa.

O genuíno prazer e o orgulho com que fala do festival é a verdadeira personificação do amor a Coura, amor que começou por ser partilhado entre amigos e que foi passando de geração em geração, entre as pessoas de Coura e todos os que, de alguma forma, sentem que fazem parte daquele «microclima» que se forma em Agosto nas margens do rio Coura. A banda sonora, essa, é irrepreensível, com a frescura das novidades combinada com a nostalgia das músicas de sempre.

Uma relação com muitos anos Na «inocência da adolescência», como recorda João Carvalho, o Paredes de Coura começou por ser feito «sem fins mercantilistas» – e assim se mantém, de certa forma. Continuam presentes os princípios da solidariedade e o «fascínio e amor pela música», o que compõe a equação que resulta no «festival dos afectos», acredita o director do festival. Ano após ano, os desafios vão surgindo e para assegurar algumas edições, não foi fácil para a Ritmos sem o apoio dos parceiros certos. «Muitos patrocínios são recusados», explica João, por sugerirem activações de marca que não se coadunam com a essência do festival. É aqui que a Vodafone entra, num casamento feliz, harmonioso, que celebra este ano uma década. Até porque «a música faz parte da essência da Vodafone», assegura Leonor Dias, directora de marca da Vodafone Portugal. A marca está directamente envolvida na construção do evento e procura acrescentar valor nos espaços e nas dinâmicas do festival, respeitando sempre o que o caracteriza. «Não é apenas um amor de Verão», brinca Leonor.

«Uma das missões da Vodafone tem sido colocar a tecnologia ao serviço do festival e da experiência do público» Leonor Dias, Directora de Marca da Vodafone Portugal Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter A máxima de que «a vida precisa de música, bem como de experiências inovadoras e diferenciadoras», que conectem as pessoas, tem acompanhado a forma como o naming sponsor se posiciona no mercado e reflecte-se nas iniciativas que tem promovido, explicou Leonor Dias. Respeitando o » habitat natural da música», a presença da Vodafone é pensada numa perspectiva de enriquecer toda a experiência. Exemplo disso são as Vodafone Music Sessions, uma série de concertos exclusivos que acontecem em locais inusitados, e que são sempre envolvidos em clima de secretismo, com o local e o nome dos artistas a serem anunciados apenas algumas horas antes.

Este ano, a novidade é tirar partido do 5G com criatividade e ir ao encontro do espírito de partilha. Este edição, o Vodafone Stage Cam irá permitir ao público fazer uma chamada em live stream para os ecrãs laterais do palco Vodafone. Mas há muito mais a não perder.

Sobre a forma como a tecnologia evoluiu – e o mundo foi acompanhando -, Leonor Dias deixa um friendly reminder : «o futuro não se faz sem arte, tecnologia e união» e a cultura, «tal como a tecnologia, tem um poder transformador e unificador». E é por isso que a Vodafone tem melhorado a experiência no mundo e a vai incorporando no festival.

Foto Até já, Paredes de Coura A espera terminou: após dois anos de interregno, a música regressa ao «Couraíso», com um arranque inédito. No dia 16, primeiro dia ‘oficial’ da 28.ª edição do Vodafone Paredes de Coura, o recinto abre mais cedo e a partir das 14h são 20 as bandas portuguesas que abrem o festival. Esta é uma das grandes novidades desta edição que conta, pela primeira vez, com um dia extra totalmente dedicado à produção nacional. Pixies, Beach House, The Blaze, IDLES, Slowthai, Badbadnotgood e L’Impératrice são alguns dos destaques internacionais e que fazem parte do cartaz deste ano.

Os bilhetes para o Vodafone Paredes de Coura podem ser adquiridos na app oficial do festival, bol.pt e locais habituais.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com