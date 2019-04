Mais de dois milhões de espectadores assistiram ao dérbi – Tv Media – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O dérbi de quarta-feira em Alvalade, que garantiu aos leões o passaporte para a final da Taça de Portugal, foi seguido por 2 058 270 espectadores, segundo os dados da CAEM/GFK. Um resultado que coloca a 2ª mão das meias-finais da prova no sétimo lugar dos jogos mais visto este ano na televisão portuguesa. No primeiro lugar, para já, está o Portugal-Sérvia, a contar para o Euro 2020, transmitido pela RTP a 25 de março, que reuniu uma audiência total de 2 226 650 de telespectadores, enquanto a ‘medalha de prata’ vai para a final da Taça da Liga, que opôs, a 26 de janeiro, o FC Porto ao Sporting, na Pedreira de Braga. Os leões conquistaram o troféu nos penáltis (1-1, após prolongamento). Curiosamente, as duas equipas vão voltar a encontrar-se na festa do futebol, marcada para o dia 25 de maio no Jamor. O FC Porto garantiu terça-feira, frente ao Braga, o apuramento para a final da Taça, enquanto o Sporting conquistou a vaga restante quarta-feira, diante do Benfica. Apesar do caráter decisivo do encontro e da eterna rivalidade entre os dois clubes, o jogo da 1º mão, na Luz, disputado a 6 de fevereiro, foi seguido por mais telespectadores: 2 160 230. Foi o terceiro jogo mais visto este ano, superando em 32 mil telespectadores o Roma-FC Porto, a 12 de fevereiro, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A fechar o top cinco surge o Benfica-Dínamo de Zagreb, a 14 de março, que ditou a passagem dos encarnados aos oitavos de final da Liga Europa. Pela análise aos dados apurados pela CAEM/GFK, durante o jogo de quarta-feira, no estádio de Alvalade, mais de 46% das pessoas que viam televisão assistiam ao Sporting-Benfica.LINK ORIGINAL: Correio da manha

