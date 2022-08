Mais de 590 operacionais combatem fogo na Covilhã

Entornointeligente.com /

Mais de 590 operacionais continuavam a combater pelas 07:20 desta terça-feira o incêndio que deflagrou no sábado na localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, ao início do dia estavam montados três postos de comando – Penhas da Saúde (Covilhã), Manteigas e Sarzedo (Arganil) – e o incêndio mantinha duas frentes (Manteigas e Verdelhos).

Segundo a informação disponível às 07:20 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno a combater o fogo estavam 593 operacionais, apoiados por 192 viaturas.

Subscrever O incêndio deflagrou às 03:18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Durante a tarde de domingo, três bombeiros foram retirados do teatro de operações por razão de «doença, queimadura e trauma», tendo dois deles sido transportados para um hospital e outro recebido assistência num centro de saúde.

A Estrada Nacional (EN) 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas, esteve cortada ao trânsito, mas reabriu ao final da tarde de segunda-feira. Contudo, o trânsito ainda permanece condicionado à circulação de veículos ligeiros.

Além do corte da EN388, o incêndio obrigou a evacuar a Praia Fluvial de Verdelhos.

