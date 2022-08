Mais de 50.000 militares vão participar nos exercícios russos Vostok-2022

Entornointeligente.com /

Mais de 50.000 soldados, 140 aeronaves e 60 navios vão estar nos exercícios Vostok-2022 (Orient-2022) que ocorrerão no Extremo Oriente russo entre 01 e 07 de setembro, informou esta segunda-feira o Ministério da Defesa russo.

Os exercícios serão comandados pelo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Rússia, general Valeri Gerasimov, e vão ocorrer no distrito militar oriental e nas águas dos mares de Okhotsk e Japão, adianta o Ministério da Defesa em comunicado.

Contingentes e observadores de mais de 10 países vão participar na Vostok-2022, incluindo China, Índia, Síria, Argélia, Mongólia, Nicarágua, Laos e Azerbaijão.

Subscrever Militares da Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão, que junto com a Rússia fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, também estarão presentes.

Os exercícios visam testar as ações de grupos de coligação e vários tipos de unidades para «garantir a segurança militar da Federação Russa e dos estados parceiros na área de responsabilidade do eleitorado militar oriental», é referido no comunicado.

Os exercícios no Extremo Oriente coincidem com o sétimo mês da campanha militar russa na Ucrânia e serão muito menores do que os anteriores. Por exemplo no exercício de 2018, participaram mais de 300.000 soldados.

