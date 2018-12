Mais de 300 pessoas detidas na Nicarágua por protestos contra o Presidente – Governo

Entornointeligente.com / O Governo da Nicarágua divulgou hoje que 340 pessoas estão detidas por protestar contra o Presidente, Daniel Ortega, no âmbito da crise política e social que o país vive desde abril e que já fez centenas de mortes. Segundo um relatório do sistema penitenciário nicaraguense, citado pela agência EFE, 273 “golpistas” foram detidos desde 05 de novembro, elevando para 340 o total de pessoas atualmente detidas por participarem nas manifestações, que o Governo define como “tentativa falhada de golpe de Estado”. Desse total, 316 são homens e 24 mulheres, de acordo com o relatório.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

