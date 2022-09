Entornointeligente.com /

Desde o início do mês, e dias antes do início do ano lectivo que arranca entre terça e sexta-feira, mais de 2000 professores pediram substituição por baixa médica. A informação foi avançada, em conferência de imprensa, pelo ministro da Educação, João Costa, que revelou ainda que na segunda reserva de recrutamento, divulgada esta sexta-feira, ficaram por preencher 600 horários.

