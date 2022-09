Mais de 2000 detidos na Rússia após protestos contra ordem de mobilização

Entornointeligente.com /

A OVD-Info, organização não-governamental especializada na monitorização de detenções na Rússia, revelou este sábado que mais de 2000 pessoas foram detidas em todo o país por se manifestarem contra a ordem de mobilização decretada pelo presidente Vladimir Putin.

Relacionados internacional. Lavrov acusa Ocidente de «russofobia grotesca»

guerra na ucrânia. Aliados de Putin dizem estar preocupados com os excessos na mobilização

guerra na ucrânia. O «teatro do absurdo», protestos, prisões e os que já fogem da Rússia

Esta organização informou inclusive que alguns dos detidos são crianças.

A frustração com a mobilização parcial do Kremlin foi difundida até pelos órgãos de informação pró-Kremlin, com um editor do canal de notícias estatal RT a reclamar esta determinação está a «enfurecer as pessoas».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O Ministério da Defesa anunciou que cerca de 300 mil pessoas seriam convocadas para o serviço militar, mas a ordem deixou a porta aberta para muitos mais serem chamados ao serviço. A maioria dos homens russos entre 18 e 65 anos são automaticamente contados como reservistas.

No sábado, a polícia atuou nas cidades onde os protestos foram agendados pelo grupo de oposição Vesna e apoiantes do líder da oposição preso, Alexei Navalny.

A atuação levou à detenção dos manifestantes, a maioria deles jovens, mesmo antes que pudessem realizar os protestos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com