Mais de 180 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Silves

Mais de 180 bombeiros apoiados por cinco meios aéreos combatem um incêndio numa zona de mato da freguesia de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, Algarve, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo, que deflagrou cerca das 13:00, «progride perto da localidade do Fica Bem, numa zona de mato, sem que, para já, ameace habitações».

De acordo com os dados disponibilizados na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC), às 15:10, estavam envolvidos no combate às chamas 188 elementos, com o apoio de 58 viaturas e cinco meios aéreos.

Subscrever O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio devido ao vento e às altas temperaturas.

