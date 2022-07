Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena FATO ou FAKE UcconX Mais de 100 turistas que caíram em golpe ao viajarem para Caldas Novas pagam ônibus para voltar para casa Grupo comprou pacote com hospedagem, transporte e alimentação, mas descobriu que valores não tinham sido pagos ao tentar se registrar nos hotéis. Eles pagaram mais de R$ 100 por pessoa para pagar ônibus. Por Danielle Oliveira, g1 Goiás

30/07/2022 19h50 Atualizado 30/07/2022

Suspeita de enganar mais de 160 turistas em Caldas Novas continua presa

Mais de 100 turistas que caíram em um golpe após comprarem pacotes para viajarem para Caldas Novas , no sul de Goiás, tiveram que pagar passagens de ônibus para voltar para casa em Minas Gerais. Uma mulher de 42 anos, que faz parte do grupo e preferiu não se identificar, contou que eles tiveram que pagar R$ 125, por pessoa, para ir para Belo Horizonte.

«Dois ônibus entraram em acordo com a gente e cada um assumiu um valor por pessoa para voltar para casa. Como foram só dois ônibus, o restante do pessoal ficou para trás e cada um está se virando como pode», disse a turista.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Uma guia de turismo, responsável pela empresa que vendeu os pacotes, foi presa em flagrante por suspeita de estelionato na quinta-feira (28) após a Polícia Civil obter a informação de que 168 turistas caíram em um golpe após comprarem pacotes de viagens para passar as férias em Goiás.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não conseguiu locarlizar a defesa da mulher suspeita do crime para que se posicione. Até a manhã deste sábado (30), a informação é que ela continuava detida.

LEIA TAMBÉM:

Mulher é presa suspeita de aplicar golpe em mais de 160 turistas que viajaram para Caldas Novas Guia suspeita de golpe em mais de 160 turistas disse que pagaria hospedagens, mas só tinha R$ 4 na conta, diz delegado

1 de 2 Hotel em que turistas vítimas de golpe ficariam hospedados — Foto: Arquivo pessoal Hotel em que turistas vítimas de golpe ficariam hospedados — Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a turista, após eles fazerem acordo com a empresa por conta própria, dois ônibus com 110 pessoas deixaram a cidade das águas quentes às 10h deste sábado.

Os demais turistas que formavam o grupo estão voltando para casa por conta própria e alguns saíram da cidade ainda na terça-feira (26), após os problemas aparecerem.

Guia suspeita de golpe em turistas disse que pagaria hospedagens, mas só tinha R$ 4

Investigação

Ao todo, 168 turistas denunciaram que caíram no golpe. Ao chegar à cidade das águas quentes, eles descobriram que ela não pagou integralmente as despesas de ônibus, hospedagem e alimentação – prometidos quando os viajantes compraram os pacotes. Após a denúncia, uma guia foi presa em flagrante por suspeita de estelionato.

A detida disse à Polícia Civil que pagaria uma imobiliária que reservaria quartos para o grupo, mas tinha apenas R$ 4 na conta bancária .

2 de 2 Panfleto anunciando pacote de férias em Caldas Novas — Foto: Reprodução/Redes sociais Panfleto anunciando pacote de férias em Caldas Novas — Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo o delegado Tiago Fraga Ferrão, ela cobrou entre R$ 700 a R$ 1 mil de cada cliente, mas não repassou o dinheiro para fazer as reservas necessárias. À polícia, a mulher disse ainda que usou os valores recebidos para comprar uma empresa.

O grupo de turistas que foi vítima é de Minas Gerais e viajou no domingo (24) para Caldas Novas para aproveitar férias e a previsão inicial era que todos eles voltariam para Belo Horizonte neste sábado, quando terminaria as diárias do pacote.

Veja outras notícias da região no g1 Goiás .

VÍDEOS: últimas notícias de Goiás

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com