Mais 270 candidatos e 2500 candidaturas alteradas depois do reforço de vagas para o ensino superior

Entornointeligente.com /

Depois do reforço de 1001 vagas para a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2022, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) recebeu este domingo um total de 270 novas candidaturas. De acordo com a informação da tutela, enviada ao PÚBLICO por resposta escrita esta segunda-feira, há ainda a assinalar a alteração de 2502 candidaturas que já tinham sido apresentadas antes de o Governo anunciar o reforço de vagas.

«Acrescenta-se que no ano passado, na sequência da abertura da plataforma após reforço de vagas , foram alteradas 4043 candidaturas e apresentadas 240 novas candidaturas», informa ainda a tutela.

O despacho do MCTES foi publicado no dia 23 deste mês e permitiu reabrir o portal das candidaturas no último domingo para que os estudantes pudessem mudar opções de cursos ou candidatar-se pela primeira vez. Uma das novidades foram as cinco vagas extraordinárias abertas no curso de Medicina da Universidade de Coimbra.

O balanço do reforço de vagas aprovado pelo Governo, na última semana, que autorizou um aumento entre 5% a 10%, foi divulgado na sexta-feira pelo ministério liderado por Elvira Fortunato. Foram 22 as instituições do ensino superior que reforçaram o número de vagas postas a concurso no início do concurso de acesso.

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior autoriza o aumento das vagas inicialmente fixadas e em que existem também mais de 60 mil candidaturas: 61.473 candidatos este ano para 53.560 vagas definidas previamente. Ou seja, havia mais 7913 candidatos do que lugares nas instituições de ensino superior. O término da 1.ª fase de candidaturas estava previsto para 8 de Agosto.

Em comparação com os dois anos anteriores, a resposta das instituições de ensino superior foi este ano bem menor do que a registada em 2021 (3080 vagas adicionais) e em 2020 (4 mil novos lugares).

Além de Medicina, que tinha mais cinco vagas em Coimbra, outros cursos cuja procura costuma ser elevada e cujas notas de ingresso são geralmente altas constavam da lista de novas vagas. É caso, por exemplo, de Medicina Veterinária, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (mais seis lugares), Ciências da Nutrição da Nova de Lisboa (mais duas) ou bioquímica na Universidade do Porto (mais dez).

Os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior serão conhecidos a 11 de Setembro e segue-se depois a 2.ª fase, que decorre entre 12 e 23 de Setembro, havendo ainda uma 3.ª fase, entre 7 e 11 de Outubro.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com