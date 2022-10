Maioria dos funcionários públicos perde poder de compra com aumentos abaixo da inflação

Entornointeligente.com /

Mais de três quintos (66,5%) dos 741 698 trabalhadores do Estado vão ter aumentos salariais inferiores à inflação média anual estimada para este ano, de 7,7%, segundo o Conselho Finanças Públicas, ou de 7,4%, nas previsões do governo. Isto significa que 493 698 funcionários públicos irão sofrer perda de poder de compra no próximo ano, ao receberem apenas um aumento entre 6,4% e 2%, de acordo com as contas do DN/ Dinheiro Vivo com base na proposta de atualização salarial que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que tutela esta área, entregou esta segunda-feira aos sindicatos da função pública.

Apenas um em cada três (33,43%), ou seja, cerca de 248 mil trabalhadores das posições salariais mais baixas, incluindo aqui os 84 mil assistentes técnicos que saltam um nível na tabela remuneratória, terão direito a aumentos superiores à inflação, entre cerca de 10,7% e 7,4%.

Confrontada com a perda do poder de compra da maioria dos trabalhadores do Estado que, em 2023, terão atualizações abaixo da inflação anual deste ano, Mariana Vieira da Silva explicou que » esta proposta é justa e equilibrada e pretende sobretudo dar resposta aos trabalhadores com salários mais baixos, porque a inflação afeta sobretudo quem recebe menos». Por outro lado, «as disponibilidades orçamentais» não permitem voos mais altos: «Aumentos de 7,4% para todos os trabalhadores seriam incomportáveis no espaço orçamental de que o governo dispõe, porque também é preciso comportar a revisão das carreiras e a manutenção das progressões e promoções que garantem o desenvolvimento das carreiras que se encontram descongeladas desde 2018».

Salário mínimo no Estado cresce 56,58 euros, isto é, 8%, face aos atuais 705 euros. 164 mil funcionários neste nível remuneratório e no seguinte (709 euros) vão ser abrangidos por esta atualização, segundo a proposta do governo.

Os aumentos propostos pelo governo para 2023 seguem uma lógica distinta da de outros anos. Em vez de ter em conta a evolução da inflação, fixa o aumento do salário mínimo de 705 para 761,58 euros, uma subida de 56,58 euros, isto é, mais 8%. A segunda posição remuneratória de 709 euros é absorvida por esta progressão. Neste caso, significa um acréscimo de 52,58 euros, ou seja, uma atualização de cerca de 7,4%. Neste universo, cabem 164 mil trabalhadores a que se juntam cerca de 84 mil assistentes técnicos que, por via da subida de um nível na tabela remuneratória, irão receber, em janeiro, 104,22 euros, o que, em média, representa uma atualização de 10,7%, segundo o governo. Ao todo, são estes 248 mil trabalhadores (33,43%) que serão beneficiados com uma subida igual ou acima da inflação.

Subscrever O cálculo para o grosso dos 493 698 restantes funcionários públicos é diferente. Em 2023, vencimentos mensais brutos até 2600 euros vão ter direito a mais 52,11 euros mensais. A atualização para ordenados superiores àquele patamar será de 2%. Esta regra será aplicada não só em 2023, mas igualmente ao longo dos três anos seguintes até 2026, no final da legislatura. Feitas as contas, os aumentos podem variar entre os 2% para vencimentos superiores a 2600 euros brutos mensais e os 6,4%, para um ordenado base de 809,13 euros da posição remuneratória imediatamente a seguir ao salário mínimo (761,68 euros) que, com um acréscimo de 52,11 euros, atingirá os 861,24 euros.

Há ainda uma componente plurianual, até 2026, segundo a qual o governo prevê atribuir, de forma faseada e ao longo dos próximos quatro anos, um bónus de antiguidade aos assistentes operacionais com mais de 30 anos de carreira (mais 104,22 euros) e com mais de 15 anos (mais 52,11 euros). Até ao final da legislatura, o executivo prevê atribuir mais 52,11 euros aos técnicos superiores, exceto os das duas primeiras posições que já tiveram aumentos este ano. Este bónus é cumulativo com a atualização de 52,11 prevista para 2023.

«Aumentos de 7,4% para todos os trabalhadores seriam incomportáveis no espaço orçamental de que o governo dispõe, porque também é preciso comportar a revisão das carreiras e a manutenção das progressões.» – Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência.

A proposta de aumento salarial e de revisão das carreiras terá um impacto orçamental, em 2023, de 1200 milhões de euros, o que compara com os 680 milhões gastos este ano. Apesar de a ministra Mariana Vieira da Silva sublinhar «este esforço significativo do governo de aumentar o peso dos salários no PIB», as três federações sindicais criticaram o documento.

A Frente Comum rejeitou liminarmente «aceitar uma proposta de empobrecimento que não responde à perda do poder de compra e ao aumento dos preços», afirmou o secretário-geral, Sebastião Santana. Na mesma senda, a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, considerou que «o governo podia fazer melhor».

José Abraão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap), mostrou-se mais otimista, apesar das «insuficiências» apontadas, e indicou que «o governo mostrou abertura para aumentar o subsídio de refeição», que está nos 4,77 euros, assim como «acelerar a contagem do pontos perdidos dos assistentes operacionais».

A proposta do governo ainda não está fechada. Mariana Vieira da Silva admitiu mesmo «pequenos acertos» tendo em conta as reivindicações sindicais. Na próxima sexta-feira, sindicatos e governo voltam a sentar-se à mesa para tentar fechar um acordo para a atualização salarial anual para 2023 e plurianual até 2026.

