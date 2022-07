Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Aborto legal Imagem de Júpiter Saúde mental Tragédia familiar Maior centro de treinamento do Exército do país faz testes com míssil de tecnologia 100% brasileira; vídeo Área do Forte Santa Bárbara é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mísseis produzidos na base tem capacidade para atingir alvos a 300km de distância. Por Rafael Oliveira e Márcio Freire, g1 Goiás e TV Anhanguera

16/07/2022 06h01 Atualizado 16/07/2022

Exército faz testes com míssil de tecnologia 100% brasileira em Formosa

O maior centro de treinamento do Exército do país, o Forte Santa Bárbara, faz testes de campo com mísseis de tecnologia 100% brasileira ( veja o vídeo acima ). A área é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, segundo a corporação, com 115 mil hectares. Os mísseis e foguetes produzidos na base tem capacidade para atingir alvos a 300km de distância.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

O programa de lançamento de foguetes e mísseis de cruzeiro se concentra no Comando de Artilharia do Exército. São guardados no local as caixas com capacidade para armazenar dois mísseis e quatro foguetes, em média.

O coronel Vasconcelos Leite, comandante do grupo de mísseis e foguetes, informou que já foram realizadas três missões de tiro com armamento de treinamento. Foram usados no teste o foguete TS-09, que alcança um alvo a até 10km de distância e o SS-60, com alcance de 60km.

LEIA TAMBÉM

Foguete do Exército cai em plantação de Formosa Segurança é preso suspeito de se passar por oficial do Exército por ter 'paixão' pela corporação, em Valparaíso de Goiás Exército diz que militares suspeitos de torturar soldados podem ser expulsos da corporação em Jataí

1 de 2 Exército faz teste com míssel de tecnologia 100% brasileira que pode chegar a 300km de distância, em Formosa, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Exército faz teste com míssel de tecnologia 100% brasileira que pode chegar a 300km de distância, em Formosa, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

A base militar tem espaço equipado com tecnologia para controlar o trajeto dos mísseis de cruzeiro e foguetes, de onde é possível acompanhar o caminho que o armamento faz até atingir o alvo.

O capitão Raphael Nóbrega Santos, que chefia a divisão de simulação, explicou que existem níveis de testes e simulação com os mísseis.

«Temos a simulação construtiva, por exemplo, que é a parte do planejamento e trabalho de carta, e isso está integrado à parte virtual, onde temos um cenário lógico e podemos verificar os efeitos sobre o alvo, se foi alcançado ou não o objetivo do exercício», esclareceu o oficial.

Veja outras notícias da região no g1 Goiás .

2 de 2 Base do Exército em Formosa tem 115 mil hectares, equivalente à cidade do Rio de Janeiro. — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Base do Exército em Formosa tem 115 mil hectares, equivalente à cidade do Rio de Janeiro. — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Centro de Treinamento do Exércio testa foguetes com tecnologia nacional em Formosa

VÍDEOS: últimas notícias de Goiás

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com