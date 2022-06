Maia Castro: su presente, la nueva gira por Europa y la posibilidad de dirigir a la Catalina

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este viernes, Maia Castro llegará a la Sala Zitarrosa con una nueva propuesta. Se trata del concierto » De guitarras y voz «, donde se acompañará del dúo de guitarras Peraza-Oyhancabal , e interpretará nuevas lecturas de su repertorio junto a versiones de clásicos de Alberto Mastra , Carlos Gardel y Alfredo Zitarrosa .

El recital, que forma parte del ciclo Marea , será la antesala de su séptima gira europea, que en octubre la llevará a Finlandia, Dinamarca y Suecia. «Va a ser bien concentrada porque vamos a hacer seis conciertos en 10 días, con viajes en el medio», le comenta a El País. «Pero está buenísimo porque lo que más me gusta es tocar y viajar con la música».

Antes del show de mañana, para el que aún quedan entradas a la venta en Tickantel, Castro dialogó con El País.

—Vas a participar de Marea, el ciclo de la Sala Zitarrosa que busca visibilizar el trabajo de mujeres y disidencias en la música uruguaya. ¿Qué valor le das a este tipo instancias?

—Me parece un ciclo necesario para este momento, y espero que en algún momento de nuestras vidas o de las generaciones que viene, ya no haya que tenerlos para visibilizar a las artistas mujeres y disidencias. Siento que el trabajo de muchos sectores de la sociedad apunta a un plan de equidad real que nos permita a todos acceder a los mismos lugares sin la necesidad de generar este tipo de ciclos.

—Te vas a presentar junto a un dúo de guitarras. ¿Cómo surge la idea?

—Empezó en la pandemia porque el protocolo nos exigía reducir gente en el escenario. Así armamos un repertorio más milonguero y menos tanguero, que también va a incluir chamarritas y zambas. El dúo de guitarras te permite una sonoridad, una calidez y una fuerza bien distinta a la de otras instrumentaciones. La combinación de las guitarras con la voz permiten que se enriquezcan las canciones y el mensaje, y se van retroalimentando en la forma de interpretar; ellas me acompañan y yo a ellas.

«Milonga de ojos dorados» – Maia Castro — ¿Cómo se fue armando el repertorio?

—Una gran parte surge de mi interés por cantar cosas que tienen que ver con el repertorio uruguayo. También me gusta que los músicos que me acompañan propongan canciones de acuerdo a la propuesta. Tiene un fuerte componente de música uruguaya, e incluso hay mucho de Alberto Mastra en el espectáculo. Me reencontré con su obra y escuché versiones de otros artistas de sus canciones. Además traté de bajarle la velocidad a sus canciones porque eran milongas que él tocaba a una velocidad impresionante, pero a mí me gusta disfrutar un poco más de la cantada y de la melodía.

—Además de Ana Prada, Tabaré Cardozo va a estar invitado al recital. En febrero, Fernando Tetes informó que en el próximo carnaval ibas a reemplazarlo en la dirección de Agarrate Catalina. ¿Ha avanzado el proyecto?

—En realidad, estuvimos hablando bastante para que me sumara el año pasado, pero no se concretó por motivos personales. Como ellos son bastante amigos me propusieron dirigir a la Catalina en 2023. La idea es irme sumando de apoco porque tengo mi carrera, que no voy a dejar. Ya estuve cantando con ellos en Santiago de Chile y luego voy a acompañarlos en un par de fechas de Argentina durante su gira. Me estoy sumando al grupo para ir conociéndonos mejor y, más adelante, cuando llegue el momento de decidir si la murga va a salir en carnaval, ahí se definirán las cosas. Está la idea y están las ganas, pero falta definirlo al 100 por ciento.

—En caso de que se concrete, cumplirías un proyecto que, como has dicho en otro momento, tenías pendiente. ¿Qué representó volver a cantar con una murga luego de tantos años de tu paso por La Antimurga BCG y La Mojigata?

— Lo primero que me di cuenta es de que estoy más vieja ( risas ); me había olvidado de lo cansador que era cantar en un coro de murga. No es lo mismo que cantar como solista, aunque es alucinante. Igual, si se define la idea primaria, yo estaría en la dirección porque Tabaré no saldría este año porque va dedicarse a su nuevo disco. En ese caso, yo estaría en su lugar haciendo arreglos con todo el grupo creativo de la Catalina. Obviamente, Tabaré va a seguir involucrado, y además trabajamos muy bien juntos así que puede ser un lindo proyecto.

—Ya que te mencioné a tu experiencia en La Antimurga BCG, ¿cómo analizás la evolución de esa Maia que empezó a salir en carnaval a los 15 años?

—Siempre digo que mi gran escuela fue La Antimurga BCG porque siempre tuvo un perfil muy marcado por el teatro, que la disponía el «Flaco» Esmoris y que la comparto hasta hoy. Fue ahí donde aprendí a pararme en un escenario y a dónde mirar cuando estoy nerviosa. Ese aprendizaje fue creciendo con la experiencia de subirme a un escenario y equivocarme 500 veces, como le pasa a todos en cualquier disciplina. De los errores se aprende un montón y gracias a eso hoy me siento mucho más segura y disfruto más de lo que estoy haciendo.

—Además del repertorio folclórico que vas a presentar en la Sala Zitarrosa, el año pasado trabajaste en la música de Muñecas de piel , de Marianella Morena. ¿Cuál es tu inquietud artística hoy?

—Creo que hoy tengo un costado más folclórico, aunque sin dejar de lado al tango, que me gusta muchísimo cantarlo; por eso hay varios tangos en este espectáculo. Me interesa hacer tango y folklore por la versatilidad que me permiten a nivel interpretativo y me parece que enriquece muchísimo la propuesta. Hoy me interesa seguir creciendo y profundizando a nivel interpretativo y compositivo porque mi plan para este segundo semestre es meterme bastante en las composiciones. Quiero meterle cabeza a este repertorio, que seguramente grabemos el año próximo.

—¿Qué temáticas abordan tus nuevas canciones?

—Me interesa reflejar todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, la discriminación —en el más amplio sentido de la palabra— y la exclusión social. Todas me parece súper interesantes de trabajar, tanto a nivel musical como por la formación que tengo en antropología, que es una carrera que estudié hasta sus últimos días de licenciatura ( risas ). Creo que de esa mezcla puede resultar algo interesante.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com