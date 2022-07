MAI alerta para «pior conjugação de fatores desde Pedrógão Grande»

Entornointeligente.com /

O ministro da Administração Interna alertou este sábado para a «pior conjugação de fatores que há desde Pedrógão Grande», em termos de risco de incêndios em Portugal, apelando a que se «faça tudo» para evitar que essa situação se repita.

«Quero transmitir, sublinhar, reforçar a mensagem de que efetivamente as condições são muito exigentes, e vão exigir muito de todos nós, para conseguirmos evitar o pior nos próximos dias. Evitar o pior significa mesmo enfrentarmos uma conjugação de fatores que é talvez a pior conjugação de fatores que há desde Pedrógão Grande» , afirmou José Luís Carneiro.

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas na Base Aérea de Figo Maduro, em Lisboa, pouco depois de ter sobrevoado, a bordo de uma aeronave P-3C Cup+ da Força Aérea, os incêndios que lavram em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, e em Ourém.

Subscrever Questionado se a atual conjugação de fatores pode fazer com que se repita uma situação como a que se viveu em Pedrógão Grande a 17 de junho de 2017 — que fez 66 mortos -, José Luís Carneiro respondeu: «Tudo temos que fazer para o evitar».

«Mas é evidente que as temperaturas que podem alcançar os 44 e os 45 graus, ventos de leste tocados para noroeste com mais de 60 quilómetros horários, em período noturno, com noites consideradas noite tropicais, e com trovoadas secas (…) [fazem com que estejam] estão reunidas um conjunto de condições para que transformem os próximos dias nos dias mais exigentes que tivemos nos últimos anos desde Pedrógão Grande» , reiterou.

Interrogado se o Governo tem agora mais meios para fazer face a esse tipo de situações do que em 2017, José Luís Carneiro afirmou que «as autoridades competentes para o reconhecerem, têm reconhecido» o esforço feito pelo executivo para reforçar os meios de combate aos incêndios.

«Todos têm reconhecido (…) que nós evoluímos muito do ponto de vista das competências e das capacidades técnicas, dos meios humanos e da forma como organizamos os meios humanos e tecnológicos», sublinhou.

O governante ressalvou, no entanto, que «os meios são sempre finitos à luz da escala das variáveis» que se experienciam atualmente no território português, apelando a que a população portuguesa não tenha comportamentos de risco nos próximos dias.

«Comportamentos seguros, não fazer fogo, não usar máquinas agrícolas, florestais, ajudar as queimas e as queimadas é mesmo a maior ajuda que o povo português pode dar aos bombeiros portugueses e que pode dar para a segurança coletiva», enfatizou.

Apelo a que não usem fogo O ministro apelou a que «todos os cidadãos tenham consciência» da situação de «risco extremo» de incêndios em Portugal, defendendo que a evolução dos próximos dias irá depender do comportamento dos portugueses.

«Estamos a viver momentos de risco extremo e é preciso que todos os cidadãos tenham consciência deste risco extremo e que atuem e se comportem de acordo com padrões de segurança coletiva que todos devem respeitar» , assinalou José Luís Carneiro.

José Luís Carneiro alertou que «até dia 14, dia 15», vão existir «circunstâncias excecionais que vão exigir um esforço muito grande» do conjunto da população portuguesa , e designadamente «das autarquias de freguesia, das Câmaras Municipais, dos bombeiros portugueses, da Guarda Nacional Republicana (GNR), de todas as forças de proteção civil».

No entanto, o governante relembrou que «mais de 50%» das causas dos incêndios são «causas humanas», decorrentes de «uso de fogo, nomeadamente com queimas, com queimadas, com o uso de máquinas agrícolas ou florestais».

José Luís Carneiro apelou assim a que os portugueses façam «todos os esforços» para evitar o «uso do fogo», recordando que «é absolutamente proibido fazer fogo» e que se deve «evitar a todo o custo o uso de quaisquer máquinas para trabalhos agrícolas ou florestais».

«Estão proibidas estas práticas porque, com a proibição destas práticas, estamos a atuar junto de 50% das causas destes incêndios conhecidos até agora», explicou.

Num dia em que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou que, na sexta-feira, se atingiu o número máximo de deflagrações este ano, com 121 ignições, José Luís Carneiro foi questionado se, nos próximos dias, é expectável que esse número seja ultrapassado.

«Eu acho que tudo depende do comportamento dos nossos concidadãos», respondeu o ministro, reiterando que, «apesar das condições meteorológicas, das condições que têm a ver com a humidade abaixo dos 20% em território nacional — que são circunstâncias excecionais -, mais de 50% das causas, são causas humanas».

José Luís Carneiro sustentou assim que, se todos atuarem «com sentido de responsabilidade, com certeza» que será possível «enfrentar a conjugação destas condições naturais que, por si só, são muito complexas e muito exigentes».

«Se mais de 50% tem a ver com o uso de fogo, nomeadamente com queimas, com queimadas, e com o uso de máquinas agrícolas ou florestais, então significa que nós temos 50% de condições para reduzir o risco de incêndio», indicou.

