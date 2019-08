Mahrez se perdió la final de la Community Shield por temor a un positivo en el control antidopaje – AS.com

Entornointeligente.com /

La final de la Copa de la Community Shield entre el Manchester City y el Liverpool , que ganó el primero en los penaltis, tuvo un ausente inesperado. El extremo argelino, Riyad Mahrez se la perdió porque los médicos del club decidieron no arriesgarse a que el jugador diera positivo en el control antidopaje.

Mahrez se había estado tratando de una afección ocular con medicamentos, y al desconocer los galenos del equipo que dirige Pep Guardiola qué es lo que había tomado exactamente, prefirieron no arriesgar. Tras conocer esta situación, Guardiola lo tuvo claro: Mahrez se quedaría fuera del equipo.

El jugador había regresado el viernes a los entrenamientos con el City después de una exitosa actuación en la Copa África, que coronó a su selección, Argelia, campeona. Guardiola aclaró en The Sun que el control antidopaje era "un riesgo" que no podían asumir: "Riyad tomó un poco de medicina, pero no sabemos lo que tomó y por lo tanto el control antidopaje era un riesgo. Los médicos del club desconocían lo que contenía esa medicina y no queríamos arriesgarnos".

Sin Mahrez en el terreno de juego, el Manchester City de Guardiola se impuso en los penaltis en la final de la Community Shield ante el Liverpool.

