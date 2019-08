Maguire es nuevo jugador del Mancheter United

Entornointeligente.com /

Harry Maguire, nuevo jugador del Manchester United. Se venía apuntando desde hace varios días, pero ahora ya es oficial. Harry Maguire acaba de convertirse en nuevo futbolista del Manchester United. El central, procedente del Leicester City, refuerza de este modo el eje central de la zaga de los ‘Diablos Rojos’. Además, supera a Virgil van Dijk como el defensa más caro de todos los tiempos (88 M€). Es innegable que se trata de un refuerzo de garantías para el cuadro encabezado por Ole Gunnar Solskjaer. No obstante, da la sensación que el desembolso económico por Maguire, de 26 años, se ha disparado en demasía por el auténtico boom que se ha producido en el mercado desde hace tiempo. Pese a ello, era una de las demarcaciones que el United debía priorizar. Por tanto, el máximo objetivo de la entidad de Old Trafford es recuperar su prestigio en la Premier League, además de en el Viejo Continente. No ha conseguido clasificarse para la siguiente edición de la Champions, pero tratará de cuajar un gran papel en la Europa League. ¿Tendrá opciones de conquistar algún título durante esta temporada? No cabe duda que Manchester City, Liverpool y Tottenham Hotspur están un peldaño por encima, al igual que el Chelsea. Arsenal y Manchester United, dos de los equipos históricos de Reino Unido, desean retomar la hegemonía que han liderado durante su época dorada en el deporte rey británico.

