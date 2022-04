Magnata russo Oleg Tinkov fala em «massacre» e «guerra louca» na Ucrânia

Entornointeligente.com /

O magnata russo Oleg Tinkov denunciou o «massacre» russo na Ucrânia e pediu ao Ocidente que ajude a acabar com a «guerra louca» no país.

É um dos empreendedores russos mais conhecidos, depois de ter fundado o Tinkoff Bank em 2006. Há alguns anos que vive fora da Rússia e, esta quarta-feira, tornou-se num dos russos mais críticos da acção militar russa na Ucrânia: disse que o seu país natal tinha um «exército de merda» e que 90% dos russos estavam «contra esta guerra». «Claro que há 10% de idiotas que escrevem Z [um símbolo de apoio aos russos na guerra] , mas 10% de qualquer país são idiotas.»

«Ao acordarem depois de uma ressaca, os generais perceberam que tinham um exército de merda», escreveu no Instagram. «Como é que o exército podia ser bom se tudo o resto no país é merda e atolado em nepotismo, sicofantismo e subserviência?»

View this post on Instagram A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov)

«Não vejo ninguém que beneficie com esta guerra», escreveu ainda o magnata, que foi alvo das sanções do Ocidente. «Pessoas inocentes e soldados estão a morrer».

«Caro Ocidente colectivo, por favor dêem a Putin uma saída clara, para não se envergonhar e acabar com este massacre. Sejam racionais e humanitários», escreveu, desta vez em inglês.

O Tinkoff Bank afirmou em comunicado que esta é a «opinião privada» de Tinkov, que recusa comentar, mas acrescenta que o fundador já «não é um empregado do Tinkoff». O magnata deixou de ser presidente do banco em 2020.

