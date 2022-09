Magnata do petróleo russo cai da janela de hospital e aumenta lista de mortes 'misteriosas'; relembre os casos

Entornointeligente.com /

01/09/2022 11h48 Atualizado 01/09/2022

Mortes misteriosas voltaram a rondar magnatas russos e empresários de alto escalão. Nesta quinta-feira (1º), o presidente da principal petrolífera da Rússia, Ravil Maganov, morreu ao despencar da janela de um hospital em Moscou , segundo a imprensa russa. As circunstâncias colocam o caso na lista de magnatas russos mortos em condições misteriosas nos últimos meses .

Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro, ao menos sete casos similares já foram registrados – na maioria dos casos, os oligarcas tinham algum tipo de desavença com o governo russo (veja mais abaixo) , e a causa das mortes divulgadas foi a de suicídio.

No caso de Maganov, as suspeitas recaem sobre o fato de que, no início da guerra na Ucrânia, sua empresa, a Lukoil, emitiu uma nota de condolência às vítimas de bombardeios e pediu o fim mais rápido possível da guerra . Oficialmente, a empresa confirmou sua morte mas afirma que ela ocorreu «por conta de uma doença severa». Já meios de comunicação estatais do país, como a agência de notícia estatal Tass, a causa da morte foi suicídio.

Veja outros casos de empresários e oligarcas russos que morreram em circunstâncias misteriosas ou ainda não esclarecidas este ano:

1 de 1 Linha superior: Sergey Protosenya, Vladislav Avaev e Mikhail Watford; Linha inferior: Alexander Tyulyakov, Vasily Melnikov e Leonid Schulman — Foto: Reprodução/Redes Sociais/Montagem g1 Linha superior: Sergey Protosenya, Vladislav Avaev e Mikhail Watford; Linha inferior: Alexander Tyulyakov, Vasily Melnikov e Leonid Schulman — Foto: Reprodução/Redes Sociais/Montagem g1

Leonid Schulman, diretor da Gazprom

Schulman, de 60 anos, foi encontrado morto no banheiro de sua residência, em São Petersburgo. No local foi encontrada uma carta evocando a versão de suicídio.

Alexander Tyulyakov, vice-diretor da Gazprom

O empresário, de 61 anos, foi encontrado enforcado em um chalé também na região de São Petersburgo.

Andrei Krukovsky, diretor do Krasnaya Polyana, resort da Gazprom

Krukovsky tinha apenas 37 anos e, segundo investigações, caiu de um penhasco nos arredores de Sochi, no sul da Rússia.

Mikhail Watford, magnata do petróleo

Watford, de 66 anos, foi encontrado enforcado na garagem de sua mansão, no subúrbio de Londres.

Sergei Proteosenya, da Novatek

O milionário russo foi encontrado morto ao lado de sua mulher e da filha em um povoado da Espanha em abril

Vasily Melnikov, ex-funcionário da empresa de equipamentos médicos MedStom

Melnikvo foi encontrado morto em seu apartamento em Nizhny Novgorod, no distrito de Volga, juntamente com a esposa e dois filhos de 4 e 10 anos, completa a lista macabra.

Vladislav Avaev, ex-vice-presidente da Gazprombrank

O magnata e sua família foram encontrados mortos em Moscou também em abril.

