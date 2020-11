“Seguimos en deuda porque no hemos clasificado”

Entornointeligente.com /

Walter Centeno alabó la solidez defensiva y la efectividad en ataque del Monstruo luego de tres victorias seguidas por goleada, pero no se agranda y reconoce que siguen en deuda con la afición porque no han podido amarrar la clasificación de manera matemática. ¿Qué tan importante fue el esfuerzo defensivo del equipo? -Me parece que estamos involucrando en muchas cosas a todos, un sistema en el que tiene que haber un poco de sacrificio también, no solo es tener la bola. Hemos estado trabajando cosas donde involucramos a todos en tareas defensivas, lo está haciendo Marvin, Jimmy, Colindres, Mariano, están jugando para el equipo. En la medida en que los involucremos a todos no vamos a tener tantas dificultades cuando perdemos el balón. Llevan 13 goles en 3 partidos. ¿A qué se debe una productividad tan alta? -Yo creo que esas tres semanas que hemos tenido de trabajo largo, hemos dado énfasis a muchas cosas, los jugadores ya están en un buen ritmo, al inicio nos costó, no estábamos jugando bien, habíamos ganado, pero no habíamos estado de todo tranquilos. En el futbol a veces hay que perder un partido como el que perdimos nosotros (el clásico) y a partir de ese partido el equipo ha tenido una remontada a nivel de compromiso, de nivel de juego y de goles. Todavía seguimos en deuda porque tenemos 23 puntos y no estamos clasificados, somos conscientes y hay muchas cosas por mejorar. Ellos han salido satisfechos porque apareció el gol, cuando usted hace tantos goles da confianza y tranquilidad para que los de la banca lleguen y aporten. ¿Siente que el fútbol empieza a recompensar al Saprissa? -Yo nunca he engañado a nadie ni me gusta engañarme a mí mismo, siempre les dije que en el momento en que ellos entraran enchufados iban a verse bien y ha sido un inicio complicado, nos hemos visto en adversidad, pero hemos trabajado y hemos tenido paciencia a los jugadores. Para que se vea bien un equipo hay que equivocarse, tal vez a nadie le gusta, pero hay partidos que hay que perder, cuando usted anda en busca de algo grande tiene que pasar una tempestad y seguir creyendo en lo que está haciendo. ¿A veces le falta paciencia a la afición? -En la vida es así, en el mundo actual todo el mundo quiere las cosas rápidas, quiere resultados a como dé lugar y a veces eso te puede traer consecuencias. Nosotros hemos sido pacientes, hemos depositado todo en el trabajo y hemos confiado plenamente en los jugadores, sabiendo que no hemos ganado nada porque estamos en deuda con la afición porque con 23 puntos al día de hoy no me puedo sentir satisfecho, más bien quiero más, ya los tres marcadores de muchos goles se me tienen que pasar rápido, es más ya se me pasaron a mí porque estoy pensando en el miércoles, que tenemos una final. Nosotros nos jugamos en este mes dos torneos, tenemos que llegar bien al 1º de diciembre porque tenemos compromisos con nuestra institución. Queremos ser campeones, pero tenemos que hacer cosas diferentes, como por ejemplo no recibir goles y hacer goles porque estamos en ese departamento mal. La única manera de que yo pueda venir acá a decir que podemos aspirar a ser campeones es por medio de una evolución de juego.

