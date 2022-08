Magistrado Heriberto Araúz: «El que no tiene dinero, que no entre a la política»

Entornointeligente.com /

Los precandidatos por la libre postulación han estado denunciando irregularidades

«El que no tiene dinero, que no entre a la política», fue la reacción y recomendación del magistrado del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz, tras cuestionamiento del diputado independiente Juan Diego Vásquez.

Los precandidatos por la libre postulación han estado denunciando irregularidades en el proceso de recolección de firmas.

«El que no tiene dinero para pagar por una licencia, mejor que no entre a la política, porque los que están en la política saben que esto cuesta dinero. Aquí hay que invertir y pagarle a activistas, etc, en el caso de la libre postulación.

Añadió que han puesto a disposición una aplicación del Tribunal Electoral, que se baja desde un celular.

Sus declaraciones las da durante la sustentación de su vista presupuestada para el 2023 por la suma de $159.4 millones. El monto se apretó para el plan general de elecciones, mejoras y habilitaciones de la sede del tribunal y construcción de oficinas en el país.

TE INVITO A LEER: Carreira denuncia irregularidades en la recolección de firmas

** «En este país robamos todos», dice el magistrado Alberto Cigarruista

** Antai pide destitución de un familiar del director de Bingos Nacionales



LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com