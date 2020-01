Montezano: Investigação da JBS foi recomendada por auditor independente, e BNDES não tem ‘nada mais a esclarecer’

BRASÍLIA — O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse nesta quarta-feira que auditoria para investigar contratos do banco com a empresa J&F — controladora da JBS — foi recomendada pelo auditor externo dos balanços financeiros da instituição, a consultoria KPMG. Em uma apresentação no Ministério da Economia, Montezano defendeu a contratação e disse que os dois aditivos foram sugeridos pelos técnicos do banco.

— Em setembro de 2017, o auditor das demonstrações financeiras do banco recomendou que o banco se protegesse através da contratação de uma investigação externa — disse Montezano. — A nossa função é recuperar a reputação do banco. Não estamos aqui para acusar ninguém. A nossa função é dar total transparência para qualquer cidadão que o BNDES não tem mais nada a esconder, pelo contrário.

Perguntado sobre se há ainda uma ” caixa-preta ” a ser aberta no BNDES, ele respondeu:

— A gente entende que, no momento atual, não há nada mais a esclarecer em relação a operações polêmicas do passado

Segundo o presidente do BNDES, a auditoria custou R$ 42,7 milhões, somando os valores iniciais e os dois aditivos. O valor é diferente do que vinha sendo divulgado, de R$ 48 milhões, por conta da diferença da cotação do dólar. O BNDES considera o cotação da moeda americana em cada momento da contratação

O serviço foi realizado pela consultoria Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, e pelo escritorios Protivi e Levy & Salomão. A KPMG e a Grant Thornton são os auditores independentes do BNDES. Foram eles que sugeriram a contratação da investigação. A KPMG e a Grant Thornton também fizeram a validação da investigação

Montezano afirmou que a auditoria, contratada entre 2017 e 2018, mirava oito operações do banco com a J&F em montante atualizado de R$ 20,1 bilhões. A auditoria não encontrou irregularidades nas operações do BNDES com a J&F

— Nada de ilegal foi encontrado no BNDES — disse o presidente do banco, acrescentando: — O fato é: não foram encontradas nenhuma ilegalidade nessas operações (com a J&F) e nem em outra operação do BNDES

Para defender as decisões do banco, Montezano afirmou que a primeira decisão de contratar a auditoria foi tomada em 29 de janeiro de 2018, no valor de R$ 19,6 milhões. Depois, em 4 de fevereiro, o banco contratou o chamado shadow investigation, um auditor externo para validar a própria auditoria, pelo valor de R$ 3,7 milhões

O aditivo foi assinado, disse ele, porque os dados analisados e as pessoas entrevistadas na investigação, subiu. Foram 100 mil documentos e 2,192 gigabyte a mais

— O objetivo foi apurar qualquer evidência que violassem as leis anticorrupção nos EUA e no Brasil, com foco em corrupção, suborno e influência indevida — disse Montezano

O primeiro aditivo foi firmado em novembro do mesmo ano

— Ao decorrer da investigação, e isso é super comum, dada a complexidade do tema, o volume de trabalho foi bem superior ao inicialmente estimado. Foi necessário fazer uma extensão, foi o primeiro momento do aditamento da contratação inicial — afirmou o presidente do BNDES

O segundo aditivo foi decidido em dois momentos. Em 2 julho de 2019, quando Montezano ainda não havia tomado posse, por R$ 11,9 milhões. Depois, em setembro, o contrato com os auditores independentes também foi renovado. O presidente do banco justificou a renovação pelo aumento do escopo do trabalho, por conta das denúncias da operação Bullish, e da CPI do BNDES

— Em fevereiro de 2019, surgiu a denúncia da Bullish. Um mês depois, em março de 2019, foi instaurada a CPI do BNDES. Dentro desse contexto, surgiram informações adicionais que impactam a investigação — afirmou

Montezano afirmou que o corpo técnico do banco concordou com a investigação e os aditivos:

— O time jurídico do BNDES relatou que isso fosse feito

PUBLICIDADE O TCU deu 20 dias para o BNDES prestar esclarecimentos sobre a auditoria. Na segunda-feira, a cúpula do banco passou o dia em Brasília , em reuniões no TCU e no Ministério da Economia, para dar explicações

Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que pareceu “que alguém quis raspar o tacho” por conta dos aditivos

— Eu entendi que ele quis dizer que parecia que alguém queria gastar todo o dinheiro na investigação. A gente provou aqui que não foi o caso — disse Montezano

Os escritórios foram contratados porque eles já prestavam serviços para o BNDES, num contrato que o banco chama da “guarda-chuva”. Eles foram escolhidos em uma licitação aberta em 2014, e não especificamente para esse fim

O diretor de Compliance do BNDES, Claudemir Pereira, disse que novas investigações podem ser contratadas, desde que isso seja necessário, mas não há auditoria em curso atualmente:

— Uma decisão como essa envolve uma série de fatores. Precisamos avaliar se o custo de uma eventual futura contratação e os benefícios que ela traria. Não há nem uma investigação em curso atualmente