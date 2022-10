Magisterio: «Siete de cada diez alumnos no asistieron a las escuelas»

Entornointeligente.com /

El presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia, Gualberto Más y Rubí, aseguró que 7 de cada 10 alumnos no asistieron a las aulas de clases en el inicio del año escolar.

En una entrevista que concedió este lunes 3 de octubre, Más y Rubí indicó que según el monitoreo que realizaron en cinco municipios del Zulia como: Maracaibo, Cabimas, Valmore Rodríguez, San Francisco y Santa Cruz de Mara arrojó que la presencia escolar «merodeó» el 30,57%.

«Hoy no podemos estar alegres en el inicio del año escolar cuando esta cifra que nos está arrojando apenas llega a un 30% ¿qué implica? que de cada 10 alumnos que debieron asistir a la escuela hoy, siete no lo hicieron; siete no están interviniendo en el sistema educativo formal», precisó Gualberto Más y Rubí.

Agregó que el 3 de octubre en los salones de clases debió prevalecer el bullicio escolar, y que en cambio se escucharon comentarios como: «en mi escuela no hay baños, en mi escuela faltan pupitres, en mi escuela falta la electricidad».

Indicó que en otro estudio que realizaron en los cinco municipios anteriormente mencionados, arrojó que 80% de las instituciones escolares estaban en condiciones «regulares» o «malas» para el regreso a clases. «Nos queda solo el 6% de escuelas que están en buen estado entrecomillas».

De acuerdo con el estudio que hace referencia Más y Rubí, en varias zonas del país persisten fallas en cuanto al servicio eléctrico, baños y dotación de insumos escolares.

Refirió que en la mayoría de las instituciones educativas se realizó un desmalezamiento y que la comunidad aportó una pintura para pintar la escuela «pero la intervención a profundidad en la infraestructura, cableado, pupitres y dotación no se hizo».

Con información de Radio Fe y Alegría.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

