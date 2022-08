Magic Juan revive la nostalgia por la época dorada de Proyecto Uno

Entornointeligente.com /

Después de 10 años alejado de los escenarios nacionales, Magic Juan (Washington Heights, 1971), una de las voces icónicas de Proyecto Uno, se reencontrará con sus seguidores en un espectáculo que ofrecerá hoy en el Hotel Tamanaco Caracas.

El cantante estadounidense con ascendencia dominicana, hará un recorrido por el repertorio que popularizó con la agrupación, entre los que figuraron: El tiburón, Another night, 25 horas, Está pegao y Brinca y muchos más.

Magic Juan describió como se sintió a lo largo de una década sin presentarse ante sus incondicionales de Venezuela.

«Sentí un hueco muy fuerte de no poder regresar porque, para mí, Venezuela siempre ha sido una tierra muy importante para mí, muy querida para mí. y no venir por mucho tiempo preguntaba a cada rato: ¿Cuándo?, ¿Cuándo?, ¿Cuándo? Y teniendo un socio y un manager venezolano y siempre le preguntaba: ¿Cuándo vamos? Fuera de eso, siempre andaba trabajando por el mundo y me encontraba con venezolanos en diferentes partes del mundo. Y poder regresar y pisar tierra para mí es algo que me hace sentir muy feliz y muy agradecido que todo está fluyendo y moviéndose», expresó el Negrito del Swing.

– El merengue hip hop dominó la escena musical de América Latina en los 90, ¿Magic Juan considera que esta es la oportunidad de un segundo aire para el género?

– Yo siento que, definitivamente, se está moviendo mucho más las caras y, tal vez, los ingredientes van cambiando, o sea, no va a ser el mismo merengue hip hop que en los 90. Va a ser algo diferente como lo que estamos viendo con el movimiento del mambo, hay fusiones, lo que le dicen pilita, en República Dominicana, el mismo dembow que tiene mucho de los ingredientes. Yo siento que vamos a ver más artistas empujando y haciendo ritmos. Hoy en día, una escucha a Rosalía y a Bad Bunny sacando mambo, o sea, ya se está viendo y yo voy a estar aquí metiéndole también.

– ¿Cuál considera ha sido la mayor transformación que ha sufrido como artista en los últimos años?

– Yo creo que de verdad la mayor transformación que yo he tenido ha sido más empresarial que artística. Creo que antes, como artista, hacía lo mío, sacaba mi música y me gustaba gozar demasiado. Hoy en día estoy más suave. No sé si deba a la madurez, pero lo siento como una transformación, donde estoy mucho más enfocado en eso. Y, al final, bebí tanto que ahora me siento bien. Estoy cool.

– ¿Cómo describe Magic Juan la experiencia de grabar con Free cover ?

– Lo de Free cover fue una energía muy especial. Yo soy muy de energías. Yo sentí que cuando me lo presentaron como idea y vi los videos, pero cuando entré y comencé a cantar todos esos temas en vivo, con público, con una buena banda, pero había como una energía que yo sentí y dije: ¡Wow! Esto es algo especial y ellos lo sentían también. Y creo que quizás por eso está rompiendo récords porque esa energía se transmitió.

– Antes, habían discos de larga duración, cassettes, luego CDs, ahora la industria es distinta, ¿Cómo evalúa Magic Juan la movida streaming y de plataformas digitales?

– Yo soy uno de los pocos que, tal vez, han vivido todos esos formatos. Para mí todos son vehículos para llegarle a la gente y hay que utilizarlo y hay que adaptarse. Yo traté de no pelear con la tecnología

– ¿Qué nos puede adelantar del disco que vas a lanzar próximamente?

– Viene con muchas fusiones, cosas diferentes, pero al mismo tiempo, algo que van a conocer. No va a ser una locura completa. Hay códigos que yo sé que la gente va a querer. Estoy tratando de hacer eso para 2024. No sé cuántas canciones todavía. Quiero aterrizarlo en 14, 15 temas.

– Y de las colaboraciones que tiene previstas con Omar Acedo y Akapellah?

– Bueno, sí son canciones que también vamos a ir poco a poco sacándolas. La de Omar es una remezcla de un tema original de él que se llama Adicto . Cuando entro yo viene otro flow.

– ¿Magic Juan cree que existe la posibilidad de que se concrete un reencuentro con Proyecto Uno?

– Yo con la mayoría de los muchachos me la llevo súper bien, pero yo no controlo eso, no es mi marca. La última vez que se hizo un reencuentro fue el 17 de noviembre de 2008 en el Madison Square Garden en un concierto que tenía con Jerry Rivera y La India. Y llamé a los muchachos porque ése era un sueño que teníamos. Los problemas que tienen dentro del público no tienen nada que ver. En el momento en el que se pongan en la misma página y que sean los integrantes originales, yo estaré completamente disponible. @yolimer Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

