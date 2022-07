Entornointeligente.com /

Quando Sampaio decide indigitar Santana Lopes (Sampaio chamava-lhe Flopes, como no Contra-Informação ) o advogado Magalhães e Silva entra no Procópio e alguém diz: «Lá vem a santanete de Belém.» Escreveu, em conjunto com Miguel Galvão Teles, a declaração em que Jorge Sampaio explicaria ao país as razões da dissolução. Mas Sampaio não leu aquele discurso — e justificou a decisão apenas com «episódios».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com