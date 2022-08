Maestros siguen protestas exigiendo pagos justos y beneficios laborales completos

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- Maestros continúan protestando para exigir pagos justos y beneficios laborales justos, y denunciaron que recientemente recibieron el bono vacacional incompleto.

«El cálculo del pago del bono vacacional — que le pagan a los trabajadores del sector educativo al final del año escolar en julio— por decisión de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) tuvo como referencia el salario del 2021 (1,52 dólares al mes), argumentando que aún no ha sido firmado (en) la nueva convención laboral . La medida provocó gran malestar entre los educadores, quienes consideran que se trata de un irrespeto a sus derechos y reivindicaciones», así lo reseña Latimes.

¿Dónde fue la manifestación de los maestros? Los maestros caminaron por el centro de Caracas este martes con carteles donde exigían una remuneración completa, buenos salarios y el pago de las vacaciones, asimismo, entregaron un documento en el Ministerio de Trabajo donde hicieron sus exigencias.

«No es justo lo que nos hicieron este año con las vacaciones, aparte de que nos la pagaron incompletas, nos pagaron con un sueldo que no era lo justo», dijo a The Associated Press Sixta Fuentes, una maestra de primaria de 52 años, con 19 años de servicio, quien resaltó que en su caso además «le pagaron 25% del bono e ignora cuándo recibirá el restante 75%».

Según los cálculos de la Federación Venezolana de Maestros , 50% de los 370.000 maestros activos han renunciado desde el 2017.

