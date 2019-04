Maestros: “La mayoría de los niños se duerme en la clase”

Entornointeligente.com / No es nada fácil, eso saben los representantes. Es desgastante, eso afirman las maestras. En medio de apagones y racionamiento eléctrico, ir a clases se vuelve cuesta arriba. Sin embargo, padres y maestros se las ingenian para que los niños puedan aprender “lo básico” en las instituciones donde solo trabajan tres horas al día.

Isaac Rubio / Panorama

Pese a que posiblemente pasaron la noche y madrugada sin servicio eléctrico, muchos profesionales de la educación se levantan temprano y van a cumplir con su labor de enseñar, mientras Isabel Castellanos, representante, despierta en la oscuridad para preparar los desayunos de sus dos hijos “con la luz de un mechurrio”, según dijo.

El cansancio que ella siente también lo viven sus dos pequeños. No se ha dado por vencida para que los infantes puedan aprender, “pero no es fácil vivir todo esto”, admitió.

La coordinadora docente del colegio Santa María Goretti, Lisanca Morales, indicó que están dando los contenidos programáticos básicos durante las escasas tres horas de trabajo del plan de contingencia. No obstante, refirió que la dificultad para conseguir transporte agrava de forma importante la llegada de los educadores, a propósito de las largas colas en las bombas.

Morales comentó que han dado clases sin servicio eléctrico. “Hoy (ayer) iniciamos sin luz, pero los maestros se las arreglan”.

La maestra Isela González, de primer grado, sostuvo: “La mayoría de los niños se me duerme en la clase. Ellos se distraen con facilidad porque ya no descansan lo suficiente (…) Una representante me dijo que no tenía cómo hacerle la comida al niño”.

Que los estudiantes ‘caigan’ en sus pupitres fue frecuente en las opiniones que tanto directivos como maestros ofrecían a PANORAMA, en un recorrido realizado ayer.

Las penurias no son solo de electricidad. En la escuela pública Grupo Escolar Dr. Idelfonso Vásquez, en Santa Lucía, los educadores llegaron a facilitar sus contenidos, a pesar de que han tenido que —con una carretilla— llevar botellones “desde tomas en la comunidad y así es como nos abastecemos aquí porque por las tuberías no hay agua desde hace más de un año”, señaló Karen Olivares, maestra con 26 años de servicio, quien aseguró que asiste “por los niños”, pues los apagones le han causado “un caos emocional”.

“Mis zapatos tienen dos huecos. Hemos tenido que venir de particular porque no hay agua para lavar. También he llegado sin desayunar, pero aquí estamos, porque tenemos que cumplir todos los días”, expuso Elizabeth Pirela, docente de primer grado, con maestría.

Pero la vocación no es solo de los maestros, también el personal administrativo, obrero y cocineras hacen un gran esfuerzo para asistir los cinco días de la semana.

Ángela de la Hoz, cocinera de 62 años de edad, hace la comida de los niños de la institución Eva Niños Trabajadores, ubicada en el sector Gallo Verde conla luz solar porque desde septiembre del año pasado no cuentan con el servicio. “Yo cocino con cariño, los niños necesitan cariño por eso vengo a trabajar”, aseguró mientras sonreía y agregaba ingredientes a la gran olla que serviría horas después.

En la institución Niños Trabajadores General Rafael Urdaneta —donde funciona también el colegio anterior— de una matrícula de educación primaria de 600 alumnos, llegó 180; y en secundaria, de 280, 124. Allí los maestros asisten tres veces a la semana “para poder descansar”, expresó su directora general Carmen Vivas.

La profesora de bachillerato María Mundo contó 15 estudiantes de 42. “Muchos de ellos no vienen por falta de comida, pero también por la carencia de electricidad y de agua. Ya ellos están grandes, pero igual se duermen en clases. Yo no les exijo como antes porque sé cómo está todo, ¿pero a dónde vamos a terminar con esto?, la calidad se pierde”, opinó.

Este diario se comunicó ayer con la secretaria de Educación de la Gobernación del Zulia, Damelis Chávez, pero ella aseguró que no podía atender al llamado porque se encontraba en una reunión.



