Maestros evalúan no volver a clases si no les pagan 

En asamblea, los maestros de Caroní discutieron las próximas acciones en rechazo al incumplimiento del pago de las vacaciones dispuesto por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y dejaron sobre la mesa la posibilidad de no reincorporarse a las aulas para el nuevo año escolar si no se reciben su pago.

Desde la Casa del Educador, Aníbal Salazar, vicepresidente de Suma Caroní-Piar, dijo: «Hoy estamos dando un propuesta a los compañeros y compañeras de recoger firmas en diferentes puntos de la ciudad para la eliminación del instructivo Onapre, que nos viene robando nuestros salarios y viene afectando lo que es la convención colectiva, que es un convenio entre partes y no unilateralmente como lo ha venido haciendo esta oficina», explicó Salazar, para luego exhortar al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que tome acciones contra el instructivo.

Por su parte Carmelis Urbaneja, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, propuso que si no se les cancela las vacaciones desde la fecha hasta el 11 de septiembre, los docentes no asistirán a las aulas de las escuelas de Caroní tanto estadales como nacionales, «desde ahora vamos a llamar a un paro y no vamos asistir a clases».

Señaló que los docentes de la gobernación han sido atropellados, ya que les cambiaron la fecha de pago que eran los diez y 25 de cada mes a los 15 y 30, «o cuando les da la gana», aseveró Urbaneja.

«Si no tenemos vacaciones dignas y escuelas dignas, no comenzaremos el año escolar, porque no hemos visto en las escuelas cuál ha sido esa reestructuración que se va a hacer, en los laboratorios de estas instituciones, el tiempo avanza, llega la hora de inicios de clase y no tenemos nada de esto y muchísimo menos nuestro salario que nos han tocado», comentó Doris Guzmán, presidenta del Colegio de Profesores de Venezuela seccional 19 Caroní.

