Maestros dieron clase en la calle sobre el instructivo de la Onapre y los derechos que está violando

Entornointeligente.com /

El problema es el instructivo, no la Onapre, subrayó el profesor Miguel Martínez

Maestros hicieron gala de sus artes para enseñar y este miércoles 31 de agosto dictaron una clase sobre el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y los derechos que está violando. Los profesores Miguel Martínez y Mayri Ramírez confeccionaron varias láminas en las que explican cómo nació la Onapre y por qué comenzaron los problemas.

En la esquina Corazón de Jesús, en el centro de Caracas, dirigentes de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) se concentraron para ratificar su rechazo al instructivo de la Onapre. Edgar Machado, presidente de la FVM en Caracas, reiteró que hay muchas razones para que los docentes protesten en las calles y aseveró que las clases magistrales sobre la Onapre se multiplicarán en todo el país.

«Vamos a dar unas clases magistrales sobre qué es la Onapre, porque la Onapre no tiene esa facultad», reiteró Machado.

El profesor @MachadEdgar , presidente de la @fevemaestros en Caracas, afirma que la Onapre no tiene derecho de tocar el salario de los maestros https://t.co/7zAyUEyp2Q pic.twitter.com/zg7n0HNHCP

— Contrapunto (@contrapuntovzla) August 31, 2022 El problema es el instructivo, no la Onapre, aclaró Martínez. «Tiene que existir una oficina administrativa. El ente como tal no debe desaparecer. Lo que deben desaparecer son las funciones que está ejerciendo la Onapre con ese instructivo. La Onapre no tiene facultad para decidir las incidencias salariales», enfatizó el docente de dibujo técnico.

Edgar Machado criticó que el TSJ diga que el instructivo de la Onapre no existe: «No existe, pero les robaron a todos los trabajadores de su salario. A los educadores nos pagaron el bono vacacional, pero con muchas fallas, porque nos quitaron primas. Por eso hoy estamos en la calle».

También rechazó la situación del Ipasme. «Los educadores no tenemos seguridad social. Hay un Ipasme que no funciona, lo tienen bien acomodadito pero no hay médicos, la emergencia que dicen que es de 24 horas es mentira. Es una situación bien difícil que viven los trabajadores jubilados y activos del Ministerio de Educación», subrayó Machado.

El profesor @MachadEdgar , presidente de la @fevemaestros , denunció que el Ipasme «no funciona como debe funcionar» https://t.co/7zAyUEyp2Q pic.twitter.com/DsPwnSjUay

— Contrapunto (@contrapuntovzla) August 31, 2022 Machado ratificó que seguirán las protestas.

Vamos a seguir en las calles protestando, ratificó el profesor @MachadEdgar , presidente de la @fevemaestros en Caracas https://t.co/7zAyUEyp2Q pic.twitter.com/5SlXy3R0Sd

— Contrapunto (@contrapuntovzla) August 31, 2022

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com