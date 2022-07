Maestro Stefan Soltesz morre em pleno concerto em Munique

Entornointeligente.com /

O maestro austríaco Stefan Soltesz morreu na noite de sexta-feira depois de ter desmaiado durante um concerto em Munique.

O óbito foi confirmado hoje pela Ópera da Baviera em comunicado. «É com consternação e profunda tristeza (que) a Ópera do Estado da Baviera anuncia a morte de Stefan Soltesz», indicou a ópera da cidade alemã, explicando que a morte do maestro se sucedeu «enquanto dirigia «A mulher silenciosa» de Richard Strauss no Teatro Nacional» em Munique.

Não foram adiantados detalhes sobre a causa da morte.

O diretor geral da Ópera da Baviera, Serge Dorny, escreveu na rede social Twitter que estava «profundamente entristecido» com a morte do maestro de 73 anos. «Perdemos um maestro talentoso», sublinhou.

O maestro austríaco nasceu na Hungria e comandou com a sua batuta as casas de ópera de Viena, Graz, Hamburgo e Berlim numa carreira cheia de conquistas.

Foi diretor musical do Teatro Brunswick na Alemanha central de 1988 a 1993 e maestro da Ópera Flamenga em Antuérpia e Gand de 1992 a 1997.

Embora o indesejado desfecho de vida, Soltesz estreou-se no palco da Ópera da Baviera em 1995.

