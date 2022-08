Maduro sobre el Ivss: Comprobado científicamente que fue un ataque terrorista

Entornointeligente.com /

«Comprobado científicamente fue un ataque terrorista, fue un ataque provocado, no es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social (…) Son grupos que fueron entrenados en Colombia, en época de Iván Duque, y andan por ahí regados».

Así lo dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una alocución este jueves en la que hizo un repaso sobre las soluciones brindadas, tras ser denunciadas en la VenApp.

El mandatario aseveró que los políticos de la «ultra derecha venezolana» son los responsables. «Ahí mismo salieron a decir que le van a faltar las medicinas a los enfermos renales, abandonados por Maduro; y ellos le ponen las bombas en el almacén donde estaban las medicinas».

Lanzó fuertes críticas al líder opositor Henrique Capriles, al que calificó de «vibora» y dijo que tiene una campaña de odio.

«Así va ser su campaña en el 2024, así ha sido su política, un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño, un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico, el gas, etc», lanzó.

Acotó que los «politiqueros» intentan beneficiarse del daño que hacen los terroristas y «terminan siendo cómplices por omisión, por acción de manera directa o indirecta, terminan siendo cómplices del terrorismo».

Afirmó que a los pacientes renales no les faltarán las medicinas para sus tratamientos.

«A los enfermos renales no lo vamos a dejar solos, no están solos. Nosotros vamos a reponer esas medicinas y les garantizamos la atención directa, amorosa, científica, no están solos», cerró.

Asimismo, informó que el incendio registrado el #15Ago en el almacén del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), ubicado en la parroquia Antímano, fue provocado. «Fue un ataque terrorista», sentenció.

