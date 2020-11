Maduro rechaza inmiscuirse en «el problema electoral» de EE.UU. y exige el mismo trato ante los comicios del 6-D en Venezuela

El mandatario rechazó que, en cambio, el Departamento de Estado estadounidense sí emita comunicados para interferir en los procesos electorales de otras naciones. «Ellos sí dicen: ‘en tal país no reconocemos las elecciones, no nos gustan’. ¿Por qué? Cada quien debe darse su forma de gobierno, su propio sistema político»

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en transmisión televisiva. 4 de noviembre del 2020.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se mostró renuente este miércoles a opinar sobre el «problema electoral» de EE.UU. y exigió el mismo trato para su país, que ha convocado a comicios parlamentarios para el próximo 6 de diciembre. « No nos metemos en los asuntos internos de EE.UU. porque rechazamos y repudiamos cuando, desde Washington, se le quieren dar lecciones de democracia o lecciones electorales a los pueblos del mundo», afirmó el mandatario.

Texto: Actualidad RT

Maduro resaltó que Caracas nunca ha buscado interferir en la política interna de «ningún país del mundo», porque cada nación es dueña de su sistema político y electoral. « Pero no aceptamos que nadie se meta en nuestros asuntos internos y repudiamos cualquier acto que busque inmiscuirse en ellos», agregó.

El mandatario rechazó que, en cambio, el Departamento de Estado estadounidense sí emita comunicados para interferir en los procesos electorales de otras naciones. «Ellos sí dicen: ‘en tal país no reconocemos las elecciones, no nos gustan’. ¿Por qué? Cada quien debe darse su forma de gobierno, su propio sistema político».

Asimismo, el Jefe de Estado venezolano resaltó que los aliados estratégicos de Washington siempre opinan de los procesos comiciales de todo el mundo, pero no emiten comentario alguno cuando se trata de las elecciones estadounidenses. En ese sentido, reflexionó: «¿ Dónde está Luis Almagro ? ¿ Dónde está la Unión Europea ? Creen que nuestros países son colonia . Hay que sacar lecciones de todo esto».

Maduro recordó que este 6 de diciembre los venezolanos elegirán a 277 diputados , entre 14.000 candidatos de 107 partidos políticos, para que conformen una nueva Asamblea Nacional, y destacó su gobierno se ha comprometido a «reconocer todos los resultados».

«El 6 de diciembre que gane el que tiene que ganar, vamos a reconocer todos los resultados. Si gana el bloque revolucionario ¡bendito sea! Pero si ganan las coaliciones de la oposición, lo reconoceremos», finalizó.

